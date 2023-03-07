"Накриває час від часу": Ада Роговцева розповіла про свій стан та показала тепле фото з Залужним

Українська актриса театру та кіно Ада Роговцева всім серцем переживає за Україну та її захисників. Вона вкотре нагадала, що молиться за український народ та подякувала Валерію Залежному.

Знаменитість написала у своїх соцмережах про те, як змінилася за рік війни. До допису прикріпила тепле чорно-біле фото з українським воєначальником.

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Ада Роговцева розповіла про свій стан та показала тепле фото з Залужним

Актриса поділилася, що рік тому хоч і було дуже страшно, проте не було зневіри. Але за фронт та українських бійців болить щодень.

Всім серцем молюсь невпинно. Так болить той фронт, стільки рідних людей на тому фронті. Не спиняю молитви ні на мить. Рік тому було страшно, та не було зневіри. А зараз накриває час від часу, бо ж нестерпно!,

– написала Роговцева.

"Боже! Дай сили і захисту кожному бійцю! Дай Боже сили і захисту генералу Залужному! Молюсь і вірю! Ви втримали Україну, Валеріє Федоровичу! Ви її звільните!", – доповнила актриса.



Ада Роговцева з Валерієм Залежним / Фото з фейсбуку актриси

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