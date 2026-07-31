Зірка "Тіней забутих предків" публічно розкритикувала Аду Роговцеву: причина здивувала

Не кожного дня легенди українського кіно публічно оцінюють роботу одна одної. Та Лариса Кадочникова цього разу дипломатію відклала й чесно сказала, що її не влаштувало у новій ролі Ади Роговцевої.

За інформацією ТСН Гламур, на церемонії вручення премії "Золота Дзиґа-2026" зірка культового фільму "Тіні забутих предків" Лариса Кадочникова прокоментувала роботу своєї колеги у стрічці "Ну мам" режисера Олега Борщевського.

Кадочникова наголосила, що дуже поважає Аду Роговцеву й вважає її великою акторкою. Однак саме ця роль її розчарувала.

Чесно кажучи, я дуже люблю Аду. Я вважаю, що це дуже велика акторка, але в цій картині вона мені різко не сподобалась, насамперед через операторську майстерність. Мені здається, оператор її дуже погано зняв. Не хочеться ображати, але мені здається, що режисер мав перезняти її. Це моя особиста думка, – сказала акторка.



Фільм "Ну мам" / Фото Green Lіght Films



За словами Кадочникової, проблема не в грі Роговцевої, а в тому, як її показали на екрані. Саме тому, на її думку, окремі сцени варто було зняти повторно.

Не оминула Лариса Кадочникова й сучасне українське кіно. Вона похвалила сміливу операторську роботу та молодих режисерів, однак зізналася, що їй не до вподоби велика кількість нецензурної лексики у стрічках. Крім того, акторка переконана, що багатьом фільмам сьогодні бракує яскравої індивідуальності.

Навіть найвидатніші актори не застраховані від критики. Та якщо хочете побачити Аду Роговцеву в ролях, за які її полюбили мільйони глядачів, ось добірка фільмів, із яких варто почати.