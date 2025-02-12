Ада Роговцева неочікувано згадала про своє минуле в Росії: "Я ніколи цього не говорила"

Українська актриса Ада Роговцева поділилася своїми спогадами про часи, коли вона працювала в Росії. Вона зізналася, що, попри те, що їй доводилося часто відвідувати Росію та брати участь у різних кінопроєктах, які реалізовувалися на території країни-агресора, вона завжди залишалася вірною своїй батьківщині – Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю, яке акторка дала Сергію Жадану. За словами Роговцевої, вона завжди наголошувала на російських майданчиках, що є українською акторкою.

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Ада Роговцева про минуле в Росії

Ада Роговцева підкреслила, що завжди була впевнена у своїх діях і ніколи не відчувала, що зраджує свою рідну країну, Україну. Вона зазначила, що ніколи не висловлювала подібних думок і тому вирішила прямо звернутися до українців, щоб роз'яснити свою позицію.

Я ніколи цього не говорила, тому хочу сказати всім українцям, всім глядачам, які до мене мають якийсь інтерес, або якусь увагу мені приділяють, я вам кажу спасибі. Тому що я не чула цих закидів, що "вона в Росії працювала". Я працювала в Росії, але я українська артистка. Я тут, я ніколи-ніколи не відривалася від своїх. І ніколи-ніколи не зраджувала ні словом, ні думкою,

– звернулася до українців Роговцева.

Інтерв'ю Ади Роговцевої: дивіться відео онлайн

Роговцева додала, що вона неодноразово стикалася зі зневажливим ставленням до українців з боку росіян, але завжди ставила їх на місце. Вона згадала, як приїжджала до Росії, де водій щоразу запитував її: "Як там ваша Незалежна?" На що вона відразу відповідала: "Сволота ти!" За її словами, такі ситуації неодноразово траплялися, і вона завжди намагалася ставити людей на місце.

Актриса також розповіла випадок, коли під час зустрічі з російськими акторами на чолі з Миколою Бурляєвим їй дали слово, і він представив її як "нашу російську артистку". Вона різко зупинила його, сказавши: "Стоп, стоп, стоп, зупиняємо запис. Я не ваша і не російська актриса, я приїхала з України. І давайте будемо якось поважати одне одного." Тоді вона добилася того, щоб відстояти свою позицію.