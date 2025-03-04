Підтримав Зеленського на церемонії Оскара-2025: що відомо про Адама Сендлера

Жоден Оскар не обходиться без курйозних ситуацій, і церемонія нагородження 2025 року не стала винятком. Цього разу в центрі уваги опинився знаменитий актор Адам Сендлер, який на подію прийшов у зовсім неочікуваному образі.

У нашому матеріалі ми розповідаємо про деталі цієї курйозної ситуації. А також ділимось цікавими фактами з біографії Адама Сендлера, який цього року привернув до себе ще більше уваги.

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Що відомо про Адама Сендлера

Адам Сендлер – американський актор, комік, сценарист, продюсер і музикант, який здобув світову популярність завдяки своїм комедійним ролям. Його кар'єра розпочалася в кінці 1980-х – на початку 1990-х років, коли він приєднався до культового комедійного шоу "Saturday Night Live" (SNL).

Сендлер став широко відомим завдяки своїм ролям у численних комедійних фільмах. Одними з найбільш відомих і успішних картин, в яких він знявся, є: "Біллі Медісон" (1995), "Щасливчик Гілмор" (1996), "Великий тато" (1999). Водночас Адам досяг успіху й у романтичних та драматичних фільмах. Серед таких картин – "Співак на весіллі" (1998), "Кохання, що збиває з ніг" (2002), "Іспанська англійська" (2004), "Не займайте Зохана" (2008) та інші.

Крім того, Сендлер відомий своїми музикальними здібностями. Він написав і виконав багато пісень для своїх фільмів, де комічні композиції стали справжніми хітами серед його фанатів.

Адам одружений з Джекі Тобін, з якою він виховує дві доньки.

Станом на 2024 рік Адам вважається найбільш високооплачуваним актором Голлівуду.

Що сталося на Оскарі-2025

Відомий актор Адам Сендлер опинився в центрі уваги на Оскарі-2025, коли на церемонії він вирішив зробити несподіваний жарт, спародіювавши один із моментів із зустрічі лідерів у Білому домі. Він зобразив ситуацію, коли під час цієї зустрічі у Володимира Зеленського поцікавилися щодо його ділового костюма.

Жарт Сендлера не залишився непоміченим, і підтримав його ведучий Оскара – Конан О'Браєн. О'Браєн запитав у актора, чому той з'явився на премії без традиційного костюма. На це Сендлер відповів, що, на його думку, одяг зовсім не має значення.

Ніхто навіть не замислювався про те, що на мені одягнено, поки ти не спитав! Знаєш що, Конане? Мені подобається, як я виглядаю, бо я хороша людина. Мені байдуже, що я ношу, а що ні. Невже мої шикарні спортивні шорти й світшот так тебе образили, що ти висміював мене перед моїми однолітками?

– зазначив Сендлер.

Адам Сендлер на Оскар-2025: дивіться відео онлайн

Після цього Сендлер вирішив підійти до молодого актора Тімоті Шаламе, який був одягнений у яскравий жовтий костюм. Він обійняв Тімоті, і разом їхній образ – блакитний від Сендлера та жовтий від Шаламе – нагадував кольори українського прапора.