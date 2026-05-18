Обрав свідому позицію ще 12 років тому: де зараз та чи воює український режисер Ахтем Сеітаблаєв

Ахтем Сеітаблаєв – один із найвідоміших українських акторів і режисерів. Він здобув широку впізнаваність завдяки своїм творчим проєктам, зокрема фільмам, що розповідають про важливі сторінки правдивої історії України.

18 травня в Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу. З цієї нагоди у матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз і як живе Ахтем Сеітаблаєв – український режисер кримськотатарського походження.

Де зараз і чи воює Ахтем Сеітаблаєв?

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ахтем Сеітаблаєв разом із колегою Олексієм Тритенком долучилися до захисту України. До слова, Олексій Тритенко й нині продовжує військову службу на фронті та ділиться окремими моментами у своїх соціальних мережах.

Вранці 25 лютого ми з моїм товаришем Олексієм Тритенком поїхали шукати, де записатися в добровольці. Одного разу я вже не зміг бути там, де хотів би. Зараз, дякуючи Всевишньому та лікарям, стан інший. Я можу бігти – не від ворога, а поруч із побратимами,

– розповів режисер.

Нині Ахтем Сеітаблаєв є художнім керівником творчого колективу, який фіксує воєнні злочини та працює над документальними проєктами про підрозділи територіальної оборони.

Він також активно долучається до мистецьких ініціатив, працює зі студентами та займається театром. Серед його постановок – "Енеїда", "Будьте як вдома", "Вельвет" та інші.

Крім того, режисер працює над фільмом "ГУР. Код Сікора", який базується на реальних подіях і висвітлює сучасну війну. За словами Ахтема Сеітаблаєва, команда прагне створювати чесні та емоційно сильні проєкти про війну.

Ахтем Сеітаблаєв про День пам'яті депортації кримськотатарського народу

У День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу він також опублікував допис, у якому нагадав про історію свого народу та підкреслив, що боротьба триває й досі. Він наголосив, що відповідальність за майбутнє цієї історії лежить на кожному.

Наша боротьба ще не завершена. Поки Крим перебуває під російською окупацією, трагедія мого народу триває. Але я знаю так само твердо, як знали це мої батьки: Крим був, є і буде рідною землею кримськотатарського народу. І поки жива пам'ять – живий народ. Ми пам'ятаємо. Ми повернулися. І ми знову будемо вдома. У вільному українському Криму!

– каже Ахтем Сеітаблаєв.

Громадянська позиція Ахтема Сеітаблаєва

Чітка громадянська позиція Ахтем Сеітаблаєв стала очевидною ще у 2014 році, коли Росія окупувала Крим. Він почав відкрито говорити про територіальну цілісність України та засуджував і продовжує засуджувати дії Росії.

Це питання для нього є не лише політичним, а й особистим, адже він має кримськотатарське походження. У цей період він також створював проєкти, які сьогодні є важливими для українського кінематографа, зокрема фільм "Хайтарма".