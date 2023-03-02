Був дуже світлою людиною, – Сеітаблаєв поділився спогадами про Пашу Лі, якого вбили окупанти

22 лютого відбулася прем'єра воєнної драми Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21". Одну з головних ролей у ній зіграв Паша Лі, який 6 березня 2022 року загинув в Ірпені. Режисер поділився своїми спогадами про актора.

В інтерв'ю 24 Каналу Ахтем Шевкетович розповів, що Паша Лі був дуже світлою людиною, надзвичайно талановитим у всьому.

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Ахтем Сеітаблаєв про Пашу Лі у фільмі "Мирний-21"

Своїм теплим мовчанням, просто сидячи поруч, Паша надавав певну терапію. Він завжди дуже тонко відчував, що відбувається. Разом з Ахтемом та театральною трупою Паша багато подорожував з виставами, зазвичай автобусом. Він міг однією фразою, дуже тактовно, без заступа за особисті межі й настрій підняти, і просто зробити атмосферу навколо теплою. Він був справжнім другом.

А у фільмі "Мирний-21" Паша зіграв самого себе: "Він родом з Криму. Паша дуже любив Крим та єгиптологію. Коли ми вигадували його позивний, хоча у 2014 році це було рідкістю, у нас якось кримськотатарська назва Асирес зійшлася з назвою Осіріс – воїном світла. Так він став "Осірісом".

І коли я отримав запрошення на прощання зі своїм другом у похоронному бюро "Осіріс", то вкотре здивувався, наскільки життя і Всевишній набагато складніші сценаристи, якщо можна так сказати, ніж ми думаємо,

– поділився режисер.

"Як я вже казав, Паша був настільки світлою людиною, що точно засумував би, якби побачив, як ми сумуємо. Він би сказав: "Чуваки, я не понял. Я що, залишив по собі суцільний сум?". Тому, згадуючи його, я прошу друзів постійно розповідати про те, яким він був драйвовим, світлим і талановитим", – додав Ахтем Сеітаблаєв.

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