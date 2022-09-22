Ален Делон візьме інтерв’ю в Зеленського: коли і де покажуть

22 вересня 2022 , 14:34
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Джерело:

Europe1

Французький актор Ален Делон візьме інтерв’ю у Володимира Зеленського. Як відомо, кінозірка з перших днів війни підтримує український народ.

Інтерв’ю відбудеться в онлайн-форматі завтра, 23 вересня, в ефірі французького телебачення. Програму Face à Zelensky вестиме Сиріл Віг’є, а знаменитий Ален Делон візьме участь в розмові.

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До речі, нещодавно актор вперше за 2022 рік з’явився на публіці. Він взяв участь у програмі, присвяченій українському поетові Тарасу Шевченку та відвідав Український культурний центр у Парижі.

Те, що робиться з Україною, глибоко засмутило мене, тож я борюся за них,
– сказав він у програмі.

Трансляція інтерв’ю відбудеться 23 вересня на TV5 Monde спочатку о 13:30, потім на LCP о 14:00 за паризьким часом та о 15 годині за київським.

Хто такий Ален Делон

Французький актор, продюсер, сценарист і режисер. Найбільшого визнання здобув завдяки своїй участі у фільмах "На яскравому сонці", "Леопард", "Чорний тюльпан". Востаннє знявся у ролі Юлія Цезара у стрічці "Астерікс на Олімпійських іграх" та камео у "З новим роком, мами!" 2012 року. 
Автор: Наталія Гулій