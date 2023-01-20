"Наче ядро врізалось в скроню": актор Дмитро Лінартович про поранення, яке отримав в Соледарі

Дмитро Лінартович зіграв головну роль в українській стрічці Михайла Іллєнка "ТойХтоПройшовКрізьВогонь". З початку повномасштабного вторгнення він взяв до рук зброю і піщов захищати Україну. 10 січня актор отримав поранення та контузію в Соледарі.

Проєкт "Український Свідок" показав відео, в якому Дмитро Лінартович розповів про бойовий досвід, поранення, а також про свої плани на майбутнє, коли він одужає.

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Дмитро Лінартович розповів про досвід на війні та поранення, яке отримав в Соледарі

Дмитро Лінартович – український співак, актор театру, кіно та дубляжу. Він знімався у фільмах "Толока", "Обмін" та "ТойХтоПройшовКрізьВогонь". Актор відомий також якісною озвучкою фільмів "Пірати карибського моря", "Я легенда" та "Капітан Америка".

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Дмитро добровільно пішов в ТрО, захищаючи Київ. Після зачистки столиці пішов служити в ДШВ, попередньо пройшовши відповідні курси. Отримавши статус десантника, потрапив на херсонський напрямок. Після херсонського — на донецький, у Бахмут після 1 січня 2023 року.

10 січня в боях під Соледаром, коли доставляв боєкомплект своїм побратимам, Дмитро отримав осколкові поранення та контузію. Актор в деталях розповів, як це сталося — контузія прилетіла через отвір в БТРі. "Я думав, що мені знесло пів обличчя", — каже чоловік. – "Наче ядро врізалось в скроню".

Дмитро Лінартович отримав поранення в Соледарі / Фото проєкту "Український Свідок"

"У місті дуже складна ситуація, ординця дуже багато, він оточує. Але наші воїни мужньо боронять нашу землю — і навіть контрнаступають", – розповів він про поточну ситуацію в Соледарі.

"Найтяжче — це коли відбуваються безперервні обстріли", — доповнив Дмитро. Але ресурси у ворога зменшуються. А ще є холод, він пригальмовує всі процеси. Не тільки для нас, а й для ординця".

Актор зауважив, що мотивація під час війни надзвичайно важлива: "Дістати магазин, під’єднати, зняти запобіжник та зробити постріл — це не є проблема. Головне — це внутрішній мотив. У московита мотиву немає, він слабкий та приречений. А наші воїни ловлять цей кураж, натхнення сіроманця та козака".

Дмитро Лінартович отримав поранення в Соледарі / Фото проєкту "Український Свідок"

Дмитро Лінартович – не лише актор, а й співак. Сьогодні він пише військові пісні, які викладає на своєму ютуб-каналі: "Я займаюсь пісенною оповідкою і буду робити це, допоки не ляжу в труну кістьми", — каже він.

Крім того, він викладає в університеті Шевченка на кафедрі теле- та кіномистецтва. В майбутньому планує займатись не тільки музичною та освітянською діяльністю, а й, можливо, військовою журналістикою — ба навіть продовжить військову кар’єру: "Я марив цим змалечку, мені подобається шлях воїна".

Після поранення, яке отримав у Соледарі, актор не бачить на одне око. Наразі він перебуває в госпіталі на реабілітації.

Дмитро Лінартович про бойовий досвід та поранення в Соледарі: дивіться відео