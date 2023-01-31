Слава не завадила: зірка номінованого на Оскар фільму "Ірландське прощання" працює в Starbucks

Джеймс Мартін, попри акторську кар’єру, продовжує працювати в Starbucks та шеф-кухарем у ресторані. У 2022 році він зіграв у стрічці "Ірландське прощання", яку у 2023 році номінували на Оскар.

Джеймс Мартін настільки сповнений рішучості не дозволити славі запаморочити йому голову, що тримається за свою роботу у місцевому Starbucks. Проте вже 12 березня актор прийде на урочисту церемонію нагородження премії Оскар-2023.

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Джеймс Мартін працює у Starbucks, попри акторську кар’єру

Слава не завадила 30-річному чоловікові з Північної Ірландії, який має синдром Дауна, працювати позмінно на роботі в мережі кав'ярень Starbucks, а також шеф-кухарем в італійському ресторані Scalini's в Белфасті.

Я давно цим займаюся. Це мило. Не можу дочекатися, коли повернуся до своєї роботи у Starbucks у Белфасті,

– сказав Джеймс Мартін.

24 січня оголосили номінантів на премію Оскар. Фільм "Ірландське прощання" змагатиметься в категорії "Найкращий ігровий короткометражний фільм". Джеймс Мартін у ньому зіграв одного з двох братів, зведених разом через смерть матері.

"Ірландське прощання": дивіться трейлер

Мартін, який прославився завдяки участі у шоу BBC "Злети та падіння", також пишається навичками, які він отримав у Scalini's: "Я можу приготувати часниковий хліб, фрикадельки, салати та мідії, чіпси тощо".

Актор також отримав визнання у всьому світі за роль у чорній комедії "Прощавай, ірландець". "Кожен може грати, не має значення, чи є у вас синдром Дауна", – говорив він. А також згадував Стівена Хокінга, який колись знявся у "Сімпсонах": "Він був фантастичним актором, він знав, що робив, але треба ставитись до нього як до дорослого. Я завжди говорю людям: "Ніколи не судіть про книгу з обкладинки".

Мартіну виповниться 31 рік у ніч вручення Оскара, і він каже, що сподівається провести вечірку з іншим ірландцем та номінантом на Оскар Коліном Фарреллом після церемонії в Лос-Анджелесі та зустрітися зі своїм героєм Робертом Де Ніро.