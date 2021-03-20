Актор з "Гострих картузів" зіграє поганця у серіалі Marvel

За інсайдерською інформацією, актор Кінгслі Бен-Адір отримав роль у майбутньому проєкті кіностудії Marvel "Таємне вторгнення". Про це повідомляють джерела видання.

Сюжет серіалу "Таємне вторгнення" заснований на однойменній серії коміксів. Серіал входитиме у четверту фазу кінематографічного всесвіту Marvel й розповідатиме про події, які за сюжетом трапились після фільмів "Капітан Марвел" та "Людина-павук: Далеко від дому".

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Сюжет серіалу "Таємне вторгнення": що відомо

Насправді про сюжет самого серіалу відомо мало. Але в основі однойменного коміксу, за яким роблять серіал, лежить масове вторгнення інопланетної раси скруллів на планету Земля. Скрулли мають феноменальну здібність змінювати зовнішність. Вони можуть перетворюватись не лише на звичайних людей, а й на супергероїв, через що ідентифікувати шпигунів стає неможливо. Супернюх Росомахи, високоточні сенсори Залізної Людини, телепатія Професора Ікс або магія Доктора Стренджа тут теж безсилі.

Довгий час скрулли приховували своє перебування та посилювали свій вплив у людському світі, але настав час до тотальної експансії.

За попередньою інформацією, головного антагоніста серіалу зіграє актор Кінгслі Бен-Адір, якого ми могли побачити у таких проєктах:

"Гострі картузи"

"ОА"

"Одна ніч у Маямі"

"Меч короля Артура"

Але кого саме зіграє Кінгслі поки що невідомо. Marvel Studio відмовились надати коментар щодо підтвердження цієї інформації.

Актуальний акторський склад та дата виходу: