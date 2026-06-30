Г'ю Джекман назвав найважчу сцену за всю свою кар'єру

Після десятків бойовиків і ролі Росомахи здавалося, що Г'ю Джекмана вже важко чимось здивувати. Та актор зізнався, що найскладнішою за всю кар'єру стала сцена бійки у фільмі "Смерть Робіна Гуда".

В інтерв'ю People 57-річний Джекман розповів, що зйомки проходили вночі, у холоді та по коліна в багнюці.

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Найважчі зйомки в житті

Г'ю Джекман у ролі Робін Гуда/ Кадр з фільму



За словами Джекмана, рукопашні сцени вимагають повної довіри між акторами. Він навіть пожартував, що якби не знати контексту, можна було б подумати, що це любовна сцена.

Одна зі сцен була знята довгим безперервним дублем.



Це справді найважче, що я робив на знімальному майданчику, – зізнався актор.

І, схоже, боротьба із багнюкою не завершилася навіть після команди "Стоп".

Я досі знаходжу багнюку в різних місцях. Минув уже рік, – зі сміхом сказав Джекман.

Деталі зйомок фільму

У стрічці актор грає незвичного Робіна Гуда – не легендарного героя, а чоловіка, який змушений жити з наслідками власних вчинків. Для ролі Джекман з'явився з довгим сивим волоссям і бородою – саме таким героя бачив режисер Майкл Сарноскі.

Разом із Джекманом у фільмі також зіграли Джоді Комер та Білл Скашгорд. Нова екранізація пропонує похмурий і значно реалістичніший погляд на легендарного Робіна Гуда.

Сам актор каже, що саме такий підхід і зацікавив його найбільше. За його словами, ця історія показує Робіна Гуда не легендою, а звичайною людиною – зі шрамами, болем, каяттям і коханням.

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