"Навіть не поховав": актор з Херсонщини розповів, як за тиждень втратив обох рідних людей

Український актор з Херсонщини Яків Кучеревський, відомий своїми ролями у серіалах "Сага", "Нюхач 3", розповів про загибель рідних під час війни. За один тиждень він втратив свого батька, а його дружина – свого.

Кучерявський поділився, що 24 лютого зустрів у Києві разом із 6-річною донькою та 17-річним сином. Його дружина на той момент була в Німеччині.

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Яків Кучерявий про втрату рідних під час війни

Український актор Яків Кучеревський дав інтерв’ю телеканалу "Дом" для програми "Точка опори". Там він розказав, що дітей зміг вивезти з Києва 5 березня, після чого пішов у військкомат: "Коли до Польщі я передав дітей, десь добу просто лежав. Я не міг підняти й руки. Дала знати стресова ситуація. Потім я поїхав до Одеси, бо я там прописаний. І відразу пішов до військкомату. Мені відмовили, точніше, сказали: "Йдіть і чекайте". Ось я досі чекаю. Але сидіти не міг, почав волонтерити, як і більшість України — збирали гроші на броніки, тепловізори, відправляли хлопцям на передову".

"У двір прилетіла ракета"

У розмові Яків поділився, як рідних людей під час війни. "Мені зателефонувала мама. Це Херсонська область, і їхнє селище опинилося в окупації. І вже туди їхати не можна було. Я навіть не поховав батька. А 9 березня вже дружина зізналася, що 8 березня не стало її батька в Гостомелі. У двір прилетіла ракета. Отак за тиждень ми втратили батьків. Наші мами, дякувати богові, здорові", — згадує актор.

Яків Кучерявський – український актор з Херсонщини. Дебютував у фільмі "Чеховські мотиви" у 2002 році режисерки Кіри Муратової. У 2007 році зіграв полісмена у детективному серіалі "Остання подорож Синдбада". У 2021 році брав участь у проєкті СТБ "Пікнік", який зображає історію сімейної пари. Після 2014 року Яків перестав зніматися в російському кіно та їздити на гастролі в Москву.

Крім цього, Кучерявський вважає, що всі росіяни мають бути покарані у злочинах проти України. "Я не розумію їхнього "я нічого не міг зробити", "я нічого не говорив такого". Ви – боягузи, це я так дуже м’яко кажу. Я можу так казати, тому що я працював в Росії певний період, і я знаю, про що я кажу. Ви це дозволили, ви цьому посприяли, бо ви промовчали, ви не сказали. Навіть ті, хто не стріляв. Я стільки друзів вже втратив. Я стільки бачив очей, яких я не хотів би бачити, яких я не побажав би побачити нікому. Я досить толерантна людина, але я за себе скажу, не знаю, яким треба бути, щоб це пробачити".