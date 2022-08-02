Руслан Пахомі, 21-річний актор з "Кріпосної", став військовослужбовцем

Минулого року Руслан Пахомі знявся у четвертому сезоні серіалу "Кріпосна", який ще не показали глядачам. Образ барона він змінив на стрільбу, автомат та окопи.

Зараз юнак оберігає кордони Одещини. Вступили до лав ЗСУ вирішив тоді, коли поставив собі запитання: "Якщо прийдуть росіяни, то що робитиме моя сім’я?". Руслан з багатодітної родини, в дома його чекають п’ятеро рідних та мати.

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Руслан Пахомі вступив до лав ЗСУ

Я на мить подумав, що якщо щось, а моя сім’я? Я просто з багатодітної родини, нас п’ятеро і мати. Зараз прийде та людина-орк і захоче все забрати. І я подумав, чому я сиджу вдома і пішов до військового комісаріату,

– поділився актор.

Хлопець також розповів, що під час служби має час на творчість, адже мотивації вистачає": "Тут досить багато натхнення, багато чого можна написати про військову справу. Особливе натхнення, коли не бачиш кохану, не бачиш рідню. Коли ти бачиш, що наші військові роблять певні успіхи".

Як Руслан потрапив до серіалу

Він пригадав, як режисерка покликала його, хлопця загримували, і одразу поставили в кадр. Це відбулося досить непередбачувано для Руслана. Зйомки могли тривати й по три години, однак, актору все подобалося на знімальному майданчику.

Лиш хтось не так щось зробить – знову перезнімається. Але процес взагалі дуже захопливий,

– пригадав він.



Руслан Пахомі вступив до лав ЗСУ / Фото SouthernBorderUkraine

Нагадаємо, зараз тривають дозйомки серіалу "Кріпосна" у Польщі. Нещодавно Наталка Денисенко опублікувала перші кадри.