Наймолодший актор "Мінарі" станцював перед камерами: кумедне відео з Оскара-2021

До церемонії Оскар Американська кіноакадемія готується з великою ретельністю. Та навіть це не страхує організаторів від кумедних моментів. Так, на червоній доріжці Оскара 9-річний актор "Мінарі" Алан С. Кім станцював перед камерами.

Хлопчику, мабуть, всі церемонії здаються нудними. І хоч Алан С. Кім не претендує на Оскар, він все ж має всі шанси стати головною зіркою вечора.

Дивіться також Оскар-2021: найрозкішніші образи з червоної доріжки

На червоній доріжці, коли за ним та його колегами з фільму "Мінарі" ретельно стежили камери журналістів, 9-річний актор кумедно станцював. У поєднанні з гетрами з білими смужками танок виглядав особливо курйозно.

Цікаво, що навіть наймолодші гості 93 церемонії Оскар дотримуються карантинних правил. Алан С. Кім одягнув медичну маску та не знімав її, поки імпровізував з танцем.

Як відбувалось шоу Церемонія вручення Оскар-2021: онлайн-трансляція

"Мінарі": коротко про фільм

Фільм "Мінарі" є одним із головних претендентів на Оскар у номінації "Найкращий фільм". Стрічка має символічну назву, адже мінарі – це рослина, яка може призвичаїтись до різних умов. Так і головні герої – родина Лі – всіма силами прагне побудувати успішний бізнес в США.

І, здавалось би, коли інші вже давно б здались через труднощі і безгрошів'я, головний герой Джейкоб з дружиною та дітьми продовжує боротьбу за власне щастя.

"Мінарі": дивіться трейлер