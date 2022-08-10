Актор-путініст Стівен Сігал приїхав до Оленівки та знімає фільм про війну на Донбасі

Американський актор Стівен Сігал, який публічно підтримує путіна, з’явився в Оленівці, де росіяни вбили українських полонених. Він також прагне показати фільм про війну на Донбасі, очевидно, на замовлення кремля.

Про візит голлівудського актора Сігала повідомив пропагандист Соловйов, передає 24 канал з посиланням на російські ЗМІ. Він показав фото актора, які були зроблені на тлі колонії в Оленівці, що у Донецькій області.

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Стівен Сігал покаже фільм про війну на Донбасі

Друг путіна вирішив зняти фільм про те, як відбувається війна на Донбасі. Ватажок так званого "ДНР" Денис Пушилін заявив, що "Стівен Сігал знімає документальний фільм про війну на Донбасі. Сьогодні він спілкувався з військовополоненими в Оленівському СІЗО".

Він продовжив, що "світ не знає правду", а ті, хто розповідає про війну на Сході, насправді там не були. Зауважте, Стівен Сігал відверто симпатизує президенту росії владіміру путіну.

Як відомо, у вівторок Сігала в Оленівку привіз голова комітету держдуми росії з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леонід Слуцький. У вівторок вони разом приїздили до окупованої Оленівки, де наприкінці липня стався теракт.



Стівен Сігал в Оленівці / Фото пропагандиста Соловйова



Стівен Сігал в Оленівці / Фото пропагандиста Соловйова

Стівен Сігал: позиція щодо України

Колись він був доволі успішним американським актором і знімався переважно в бойовиках у ролі "крутого хлопця". Втім після початку російсько-української війни у 2014 році він, чи то з фінансових мотивів, чи то старечий маразм завітав доволі швидко, – став активним прихильником режиму путіна.

До речі. 10 квітня 2022 року Сігал гучно відсвяткував своє 70-річчя в одному з найдорожчих ресторанів москви, куди запросив росіян. Серед них опинилися одіозні кремлівські пропагандисти Володимир Соловйов, Маргарита Сімоньян, продюсер Віктор Дробиш, Олег Фірер, а також актор Олексій Чадов.

Стівен Сігал виступає за російську війну проти Грузії та України й стверджує, що Сполучені Штати "надто упереджено" ставляться до кремля.

Прихильник російських пропагандистів внесений у список осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. Раніше повідомлялося, що Сігалу заборонено в'їзд в Україну до 2022 року.