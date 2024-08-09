Співає сину російською і поширює ворожі наративи: український актор потрапив у гучний скандал

Відомий український актор Роман Соболевський виїхав за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Тепер він потрапив у черговий скандал.

Про Романа Соболевського висловилась журналістка Аліна Доротюк. Вона пригадала, що актор і раніше потрапляв у скандали через пісні російських виконавців, неоднозначні наративи та спілкування мовою агресора. Та цього разу Соболевський показав, як нав'язує ворожу культуру своєму синові.

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Схоже, ще одному українському акторові "рускій мір" глибоко засів у мозок. Настільки глибоко, що Роман Соболевський навіть колискову співає своєму новонародженому синові російською мовою у виконанні зрадниці Анни Асті,

– повідомила Аліна Доротюк.

Журналістка зауважила, що раніше скандал за участі Соболевського "зам'яли". Тепер же вона не буде мовчати. Аліна Доротюк звернулась до продюсерів з бажанням не бачити в українському кіновиробництві акторів, які транслюють російські наративи.

Роман Соболевський відповів, але знову осоромився

У відповідь Роман Соболевський принизив Аліну Доротюк та назвав її "колгоспницею". Звернення блогерки до продюсерів він теж висміяв. Актор також заявив, що закиди в його бік – це "подієве вигорання", а ще звинуватив українців у пошуках зради.

Я йому розповідаю про козацтво такі речі, що козаки були ґвалтівниками і через одного пасивними гомосексуалістами. Таких, до речі, у нашій кіноіндустрії не один, і не два. І нормально абсолютно до цього ставлюся. Йому подобається, мені теж,

– приплів Роман Соболевський.

Актор дав зрозуміти, що не відмовиться від російської культури.

Роман Соболевський співає сину російською: відео

"Можна ж змінити якийсь вектор, наприклад, я не знаю, придумати хоч раз у житті, зробити оригінальний контент. Ви ж всі др*чите на цю Москву досі. Приберіть Москву з вашої творчості, творчість закінчиться. Зробіть оригінальний продукт, придумайте якусь програму... Я зараз піду і співатиму своєму синові російські пісні до ранку", – заявив актор.

Зауважимо, Роман Соболевський грав у таких серіалах як серіали "Хід коня", "Плут 2", "Відступники".