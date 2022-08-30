В інтерв’ю УП Павло Алдошин розповів про свій перший бій у Мощуні. За його словами, це була "м’ясорубка".

Читайте також Небезпека не минула, – актор "Снайпера" Павло Алдошин закликав українців бути пильними

Павло Алдошин про перший бій на війні

Оскільки це було вперше, то було дуже емоційно, як повідомив Алдошин. Тішить одне: "Слава Богу, що тоді всі наші, хто виїхав, повернулися".

Мій перший бій був у Мощуні. Одразу м'ясорубка. На той момент ми звикли до вибухів, мін, кацапських гелікоптерів, які над нами періодично шастали. Між підрозділами не було комунікації й це була така "каша",

– розповів Павло.

"Найважче на фронті – це втрата своїх, – говорить Павло. – Дуже тяжко переживати, перебувати в цьому, тому це породжує певну відстань. Якщо не хочеш, щоб було боляче, не зближуйся з людьми максимально. Водночас ми всі стоїмо один за одного, тому тримати дистанцію дуже важко. Все решта можна пережити – це час, кров і ресурс".

Павло Алдошин у фільмі "Снайпер. Білий ворон" / Фото пресслужби картини

Найбільша мотивація для Павла на війні, – "прийти у своє село переможцем".

Принести у своє село повітря, якого там зараз немає через те, що там зараз перебувають війська російської армії,

– доповнив він.

Він продовжив: "Я хочу подивитися людям в очі. Тим, хто їздить зараз на машинах з літерами Z. Тим, хто каже "нехай би росія, аби не стріляли, аби не бомбили". Я не розумію, як вони продовжуватимуть жити на цій святій для мене землі. Мені хочеться подивитися їм в очі й спитати: "Як? Ця земля дала вам усе, а ви так її зраджуєте?".

Для мене люди, які не поважають свою землю, прапор, країну – це трутні, пристосуванці. Вони не є корисними для цієї землі, вони не оздоблюють і не кохають цю землю. Вони просто такі: "ну, бляха, так вийшло, ми народилися в цій дірі",

– сказав актор.

До речі. Цікаві факти про фільм "Снайпер. Білий ворон" з Павлом Алдошином у головній ролі читайте за посиланням.

"Снайпер. Білий ворон": дивіться трейлер фільму