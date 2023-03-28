"Проблема у грошах": Влад Никитюк припустив, чому СТБ хотів випустити серіал з росіянином

Відомий актор театру та кіно Влад Никитюк обурений нещодавнім скандалом довкола СТБ. Він вважає, що росіяни не мають ніякого права ні зніматися в українських проєктах, ні приїжджати в Україну.

Також актор назвав ймовірну причину, чому автори серіалу "Останній лист коханого" намагалися випустити його в телеефір. За словами Влада, проблема у грошах, передає 24 Канал.

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Влад Никитюк припустив, чому СТБ хотіли випустити серіал з росіянином

В інтерв’ю виданню УНІАН, актор розповів, як "декілька місяців тому жартував, що, можливо, хтось, не дай Боже, додумається "чорний квадрат" наліпити на рашистів, які беруть участь в серіалах".

Так вони додумались зробити діпфейк. СТБ – можливо все. Я думаю, що поки триває повномасштабна війна, подібних речей апріорі бути не може. А ті, хто це роблять, мають нести покарання як зрадники.

Актор вважає, що "вся ж проблема в грошах. Вони вклалися і хочуть щось заробити. Але ж не такою ціною".

Влад Никитюк / Фото з інстаграму актора

Як Влад ставиться до "хороших росіян"

Влад Никитюк – український актор, який до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, знімався у багатьох українських фільмах та серіалах, зокрема з росіянами. Після 24 лютого актор, як і всі інші відомі люди, намагався писати російським колегам, розповідав правду про війну. Проте адекватної відповіді не отримав.

"Було лише дві людини, яких я не розгадав, ставився до них з повагою й довірою, але коли й вони виявилися Z – зомбі, це перевернуло усе в моїй голові. Гірко було усвідомити, що весь час ми працювали зі справжніми лицемірами. З того часу я не хотів ні з ким з них спілкуватися. Можливо, я тільки розбив би їм обличчя при нагоді, а так... більше нічого не цікавить", – поділився актор.

Також Влад доповнив, аби швидше здобути нашу перемогу, нам не треба витрачати час на порівняння, хто наскільки з росіян хороший.