Лікарі назвали причину раптової смерті брата екснареченої Кличка: актор відійшов у віці 28 років
Джерело:ET
Актор Янсен Панеттьєр, він же брат американської акторки Гейден Панеттьєр – екснареченої українського боксера Володимира Кличка, помер у віці 28 років. Родина Панеттьєрі дала офіційну заяву щодо причини смерті.
Сім’я розповіла, що Янсен пішов з життя через кардіомегалію. Йдеться про збільшення розмірів та маси серця.
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Лікарі назвали причину раптової смерті Янсена Панеттьєра
Судмедексперт повідомив, що раптова смерть Янсена була спричинена кардіомегалією у поєднанні з ускладненнями на аортальному клапані,
– йдеться в офіційній заяві рідних.
Родина Панеттьєрі висловила також слова подяки усім, хто підтримував їх у складні часи. "Наша сім'я щиро вдячна за любов і підтримку в той час, коли ми переживаємо цю нестерпну втрату, і просимо поважати наше приватне життя у цей час жалоби", – написали вони.
Що відомо про Янсена ПанеттьєраАмериканський актор, відомий ролями у фільмах "Секрети Джонатана Сперрі", "Ідеальна гра", "Льодовиковий період: Глобальне потепління", "Дитина бойових мистецтв" і "Як високо 2". Його старша сестра – акторка Гайден Панеттьєрі.
Нагадаємо, олімпійський чемпіон з боксу розірвав стосунки з голлівудською актрисою на початку серпня у 2018 році.