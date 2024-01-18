Погрожували фізичною розправою, а поліція не реагувала: у Дніпрі побили українського актора

Актори Чернігівського драмтеатру відправилися на гастролі в Дніпро. Там на стоянці біля академічного театру опери й балету побили українського артиста Миколу Лемешка.

Інцидент трапився 17 січня, а скоїв напад директор Дніпропетровського академічного театру. Тепер працівники Чернігівського драмтеатру просять розголосу, щоб справу не "зам'яли".

Цікаво Фільми, засновані на реальних подіях, які допоможуть повірити в себе

У Дніпрі побили актора Миколу Лемешка

На сторінці театру повідомили деталі інциденту. Через габарити автобус не зміг заїхати у внутрішній двір, тож припаркувався біля театру, щоб вивантажити костюми, та перекрив заїзд. У той час, коли працівники заносили всі речі в театр, до автобуса під'їхав автомобіль Volkswagen Touareg, де перебував директор оперного театру Костянтин Пінчук і невідомий чоловік.

Вони почали вимагати відігнати автобус, однак ці вимоги не виконали. Тоді чоловіки продовжили розмовляти в грубій формі та попросили Миколу Лемешка покликати водія.

Микола повідомив, що ми фізично не можемо відігнати автобус, бо проїзд заблокований іншими автівками. За це Пінчук вдарив його в обличчя,

– йдеться у повідомленні театру.

Для встановлення факту нападу на місце події викликали наряд поліції. Однак Пінчук викликав "підмогу" і прямо під час надання показань під'їхала інша автівка з невідомим чоловіком за кермом, який погрожував усім присутнім фізичною розправою. Поліція, яка була присутня на місці, на це нібито ніяк не відреагувала. Зараз за фактом побиття ведеться розслідування.

Це вже друга бійка в Дніпрі за останні кілька днів

Днями у Дніпрі відбувся стендап-концерт, де під час виступу коміка Алли Волкової на сцену вийшов один з глядачів. Чоловіка попросили покинути захід і сказали, що повернуть гроші на квиток. Однак реакція була досить гострою.

Комік Андрій Пілат спробував вивести чоловіка з залу, а той натомість спробував його вдарити. Інцидент закінчився легкою травмою, але Андрій наголосив, що не хоче, щоб таке траплялося на інших концертах.