Голлівуд сколихнула чергова трагедія, яка більше нагадує сюжет кримінального серіалу, ніж реальне життя. 38-річного американського актора Александра Гаскіна, який знімався в популярних телепроєктах, знайшли мертвим поблизу знаменитого пірса Санта-Моніки в Каліфорнії. Обставини його загибелі залишаються нез'ясованими.

Як повідомляє People, трагедія сталася 16 листопада. Близько 16:06 місцева поліція отримала повідомлення про чоловіка у воді неподалік пірса Санта-Моніки. Рятувальники виявили його в океані, підняли на борт човна та негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію..

Згодом чоловіка перенесли на пірс, де медики продовжили боротьбу за його життя. Однак врятувати його не вдалося. О 16:56 лікарі констатували смерть.

Загиблим виявився 38-річний Александр Гаскін, який працював актором масових сцен і персональним тренером.

Що відомо про обставини смерті актора

Спочатку в медіа з'явилася інформація, нібито перед трагедією Гаскін посварився з жінкою, після чого стрибнув із пірса. Однак поліція Санта-Моніки спростувала ці повідомлення.

За словами правоохоронців, записи камер спостереження підтверджують, що незадовго до інциденту актор перебував сам і ні з ким не контактував. Наразі слідчі встановлюють, що саме сталося того дня. Офіційну причину смерті ще не оприлюднили.

Батько загиблого, Дана Гаскін, який раніше служив у дорожній поліції Каліфорнії, розповів журналістам, що востаннє спілкувався із сином уранці 16 листопада. Александр надіслав йому коротке повідомлення. Його зміст чоловік розкривати не став, однак зазначив, що воно викликає ще більше запитань щодо обставин трагедії.

За словами батька, перед смертю син не демонстрував ознак пригніченого стану та з нетерпінням чекав на День подяки, який планував провести разом із родиною.

У яких серіалах знімався Александр Гаскін

Хоча Гаскін не був голлівудською зіркою першої величини, він встиг попрацювати над кількома відомими телевізійними проєктами.

Зокрема, актор з'являвся в масових сценах серіалів:

"Ти" – популярного психологічного трилера Netflix про одержимого сталкера Джо Голдберга.

"Новобранець" – поліцейського серіалу з Натаном Філліоном у головній ролі.

"Маянці" – кримінальної драми про життя байкерського клубу.

Окрім зйомок, Александр працював персональним тренером і займався спортом.

Нещодавно стало відомо про те, що пішов з життя актор, що зіграв у комедії 90-х "Няньки".