Палички вгору, поттеромани: 5 акторів з фільму "Гаррі Поттер", яких вже немає в живих

5 липня 2024, 08:29
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Щороку фільм "Гаррі Поттер" передивляються мільйони людей, адже історія про хлопчика, який вижив, неймовірно захоплива. Головні та другорядні герої стрічки також не залишили багатьох глядачів байдужими.

Деяких акторів з популярного фільму вже, на жаль, немає в живих. Хтось побудував дуже успішну кар'єру, але не зміг побороти смерть. Які актори з "Гаррі Поттера" померли, розповість Кіно 24.

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Актори з фільму "Гаррі Поттер", які померли

Роббі Колтрейн

14 жовтня 2022 року помер британський актор Роббі Колтрейн. Він зіграв роль Рубеуса Геґріда у культовій серії фільмів. Це лісник, який постійно був поруч з головними героями: Гаррі, Роном та Герміоною. Глядачам він запам'ятався своєю щирістю, добротою та турботою. Роббі Колтрейн помер у лікарні. Відомо, що в актора були проблеми зі здоров'ям.

Майкл Гембон

28 вересня 2023 року стало відомо, що помер Майкл Гембон – актор, який перевтілився в Албуса Дамболдора у "Гаррі Поттері". Чоловікові було 82 роки. Смерть відомого актора настала у лікарні, коли він боровся з пневмонією. Роль Дамболдора дісталася Майклу після того, як у 2002 році помер Річард Гарріс, який раніше її виконував.

Алан Рікман

Смерть Алана Рікмана чи не найбільше сколихнула світ кіно. Глядачі неймовірно полюбили його героя Северуса Снейпа, який у фільмі про Гаррі Поттера викладав зіллєваріння та захист від Темних Мистецтв. Популярний актор помер у 2016 році, він довго хворів на рак підшлункової залози.

Хелен Мак-Крорі

У фільмі "Гаррі Поттер" Хален Мак-Крорі грала матір Драко Мелфоя – Нарцису. Британська акторка померла від раку молочної залози у 2021 році. Зі своїм чоловіком Деміеном Льюїсом вона побралася у 2007 році. У подружжя народилося двоє дітей: син Гуллівер та донька Манон.

Річард Гриффітс

Англійський актор Річард Гриффітс, більш відомий за роллю Вернона Дурслі у "Гаррі Поттері", помер 28 березня 2013 року. Тоді повідомлялося, що чоловік отримав ускладнення після операції, яку робили на серці. Окрім кіно, його також можна було побачити у театральних виставах.

Ці актори назавжди залишаться у серці та пам'яті поттероманів. Вони вразили глядачів неймовірною грою та змогли прекрасно показати своїх персонажів. 

Автор: Марія Примич