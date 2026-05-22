Ви не знали, що вони там знімались: актори "Гаррі Поттера", яких важко впізнати в інших фільмах
Очевидно, що актори не стоять на місці після успішних ролей в інших фільмах. Вони продовжують наповнювати свою фільмографію. Та вони настільки уміло перетворюються у ролі, що глядачі не завжди впізнають акторів у нових образах.
Оскільки незабаром вийде перший сезон серіалу про "Гаррі Поттера," то 24 Канал покаже, у яких героїв перевтілювались зірки франшизи фільмів.
Міністр магії став Дейві Джонсом
Хто б міг подумати, що один із героїв "Гаррі Поттера", якого показували як політика у класичному костюмі, стане потворним чудовиськом у "Піратах Карибського моря".
Гілдеройт Локарт став Еркюлем Пуаро
Гогвортський професор, який проявив усю свою боягузливість, раптом став одним із найкращих детективів "Вбивста у "Східному експресі"".
Ксенофіліус Лавґвуд став Отто Гайтауером
Батько Луни, який навіть наважився на зраду головних героїв – Гаррі, Герміону та Рона, щоб врятувати єдину доньку. Та це не завадило стати йому героєм "Дому драконів", де він проявив неабияку хитрість і бажання влади.
Професорка Трелоні стала Агатою Тарнчбул
Дивакувату професорку, яка вела уроки віщування для учнів школи магії, важко було впізнати у мюзиклі "Матільда", де вона зовсім не схожа на ту трепетливу жінку, яку звикли бачити фани франшизи.
Олівандер став Канцлером Сатлером
Хто б міг подумати, що пристаркуватий продавець чарівних паличок зможе так майстерно перетворитись на головного антагоніста фільма-антиутопії "V – означає вендетта".
Нарциса Малфой стала Клер Даулінг
Мати Драко, яка страшенно хвилювала за життя сина, могла перевтілитись у будь-яку роль, адже її акторський талант справді був неймовірний. Ми згадали, що він зіграла одну з ролей у фільмі "007: Координати "Скайфол"", однак її найкраща роль, мабуть, була саме у "Гострих картузах".
Хто з акторів "Гаррі Поттера" зіграв у "Бріджертонах"?
- Кеті Люнг у "Гаррі Поттері" зіграла Чо Чанг – ученицю факультету Рейвенклов та перше кохання Гаррі Поттера. У "Бріджертонах" Кеті з'явилась у 4 сезоні, де виконала роль леді Арамінти Ґан – впливової світської дами, вдови й матері (мачухи) дівчат, навколо яких розгортається одна з ключових романтичних ліній сезону.
- Мішель Фейрлі – британська акторка, яка у фільмі "Гаррі Поттер і Дари Смерті: Частина I", виконала роль місіс Ґрейнджер, мати Герміони Ґрейнджер. У всесвіті "Бріджертонів" вона зіграла принцесу Августу, матір короля Георга III, у серіалі "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів".
Фредді Строма зіграв Кормака Маклаґґена – самовпевненого й дещо дратівливого юнака, який залицявся до Герміони та був запасним воротарем у грі в квідич. У "Бріджертонах" з'явився у 1 сезоні в ролі принца Фрідріха Прусського – ввічливого, шляхетного претендента на руку Дафни Бріджертон.