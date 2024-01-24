Актори улюблених "Бріджертонів": який вигляд мають зірки серіалу в реальному житті

Серіал "Бріджертони" має чимало прихильників. Більшість уже з нетерпінням чекають продовження улюбленої історії.

Зірки серіалу завоювали прихильність публіки не лише чудовою акторською грою, а й зовнішнім виглядом. Тому дивіться в матеріалі 24 Каналу, як виглядають актори у серіалі та в реальному житті.

Рекомендуємо Серіали про спорт на Netflix, які можна подивитися за вихідні

Фібі Дайневор – Дафні Бріджертон

Дафні – четверта сестра з Бріджертонів. У 1 сезоні їй було 21 рік, коли вона дебютувала в суспільстві, щоб одружитися і була обрана діамантом сезону. Усі її зусилля були спрямовані на те, щоб знайти справжнє кохання і їй це вдалося.



Фібі Дайневор у житті та у серіалі / Колаж 24 Каналу

Реге-Жан Пейдж – Саймон Бассе

Герцог Саймон Бассе мав важке минуле, яке зробило його тим, ким він є зараз. Однак кохання вміє загоїти будь-які рани дитинства. Так було і в цьому випадку.



Реге-Жан Пейдж у житті та в серіалі / Колаж 24 Каналу

Джонатан Бейлі – Ентоні Бріджертон

Ентоні – старший брат сім'ї. На ньому лежить уся відповідальність за родину. Він вирішує одружитись тільки тому, що цього вимагає звичай, але у життя на Бріджертона свої плани.



Джонатан Бейлі у житті та в серіалі / Колаж 24 Каналу

Симон Ешлі – Кейт

Дівчина, яка понад усе прагнула захистити свою сім'ю та забезпечити молодшій сестрі щасливе майбутнє. Утім, закохалась і це перевернуло все її життя з ніг на голову.



Симон Ешлі у житті та в серіалі / Колаж 24 Каналу

Нікола Кохлан – Леді Віслдаун

Одна із найзагадковіших леді у серіалі. Здавалося б, її ніхто не помічає, але всі навіть не уявляють собі, наскільки вона помічає усе, що відбувається в товаристві.



Нікола Кохлан у житті та в серіалі / Колаж 24 Каналу

Клаудія Джессі – Елізабет Бріджертон

Найрадикальніша леді серед усіх Бріджертонів. Тоді, коли усі юні дівчата мріють лише про одне – вдало вийти заміж, вона захоплюється інтелектуальними розмовами та зовсім не отримує задоволення від розкішних суконь та балів.



Клаудія Джессі у житті та в серіалі / Колаж 24 Каналу