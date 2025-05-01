Як виглядають у реальному житті зірки культового серіалу "Бріджертони" від Netflix

"Бріджертони" — один із найпопулярніших серіалів на Netflix, який змусив глядачів закохатися в епоху, відтворену у цій кінорозповіді. Прихильники костюмованої драми щиро полюбили головних героїв серіалу.

У матеріалі Кіно 24 ми покажемо, як вони виглядають у реальному житті.

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Нікола Кохлан – Пенелопа

Нікола Кохлан зіграла роль Пенелопи – сором'язливої та невпевненої у собі дівчини. Лише в третьому сезоні глядачі побачили її зовсім іншою. У цих епізодах дівчина нарешті знайшла своє кохання. Ось як акторка виглядає в реальному житті:

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Джонатан Бейлі – Ентоні Бріджертон

Ентоні, роль якого виконав Джонатан Бейлі, – найстарший з-поміж Бріджертонів. Він принциповий, харизматичний і має сильний характер. Його історія кохання була в центрі уваги другого сезону. Ось як у реальному житті виглядає Джонатан Бейлі:

Фібі Дайневор – Дафні Бріджертон

Історія Дафні Бріджертон – це початок цілої епохи родини Бріджертонів, які рік за роком знаходять своє справжнє кохання. Фібі Дайневор вдалося майстерно втілити образ ніжної й тендітної Дафні, яка все життя мріяла про велику любов – і зрештою її знайшла.

Люк Томпсон – Бенедикт Бріджертон

Люк Томпсон зіграв роль Бенедикта, історію якого ми побачимо в новому сезоні. Відомо, що в цих епізодах йтиметься про розвиток його стосунків із таємничою красунею Софі, з якою він познайомиться на балу.

Глядачі вже з нетерпінням чекають на продовження. Прем'єра сезону очікується на Netflix у 2026 році.