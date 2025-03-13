Декого не впізнати: як в реальному житті виглядають актори серіалу "Ключі від правди"

Український серіал "Ключі від правди" зібрав групу, мабуть, з найтоповіших акторів України, і це не залишилося непоміченим глядачами. У коментарях під серіями можна побачити чимало схвальних відгуків про акторську гру, особливо головних персонажів.

У матеріалі Кіно 24 ми розповімо, хто втілив ролі в "Ключах від правди". А також покажемо, як ці актори виглядають поза екранами телевізорів.

Дивіться також Усі порівнюють ці серіали: що схожого та відмінного у "Парочці слідчих" та "Ключах від правди"

Антоніна Хижняк

Антоніна Хижняк виконала головну роль у серіалі – роль Валерії. Її героїня була працівником поліції, але, щоб дізнатися правду про смерть брата, якого вважають вбивцею, вона стає адміністратором у готелі "Ліберман". Валерія працює під прикриттям, щоб розкрити таємницю і знайти відповіді, не видаючи своїх намірів. Антоніна чудово передала внутрішню боротьбу і рішучість своєї героїні, яка не зупиниться перед жодними труднощами.

До речі, багато глядачів порівнюють українські серіали "Парочка слідчих" та "Ключі від правди". Ми зібрали для вас спільне та відмінне у цих стрічках.

Сергій Стрельников

Сергій Стрельников у ролі Олекси – охоронець готелю "Ліберман", який раніше працював у СБУ. Однак його кар'єра там не склалась через одну помилку. Олекса – це персонаж, який відрізняється прискіпливістю, уважністю та категоричністю, що робить його незамінним у розслідуванні. Сергій вдало втілив образ мужнього та серйозного чоловіка, чий досвід і відданість справі додають глибини його персонажу.

Володимир Гладкий

Володимир Гладкий зіграв Сьому, колишнього колегу Валерії по роботі. Після того, як вона звільнилась, Сьома залишився вірним їхній дружбі й потайки допомагає їй розслідувати вбивство брата. Володимир зумів створити образ надійного та вірного друга, який готовий ризикувати заради справедливості, навіть якщо це загрожує його власній безпеці.

Ярослав Шахторін

Ярослав Шахторін втілив роль Борі – сина власника готелю "Ліберман". Його персонаж має свою загадковість і складний характер. Цікаво, що Ярослав зіграв також у серіалі "Парочка слідчих", де його роль кардинально відрізняється від того, що він зробив у "Ключах від правди". Ці два проєкти показують різноманітність його акторських здібностей, оскільки персонажі, яких він грає, мають зовсім різні риси й мотивацію.

Акторський склад "Ключів від правди" демонструє високу професійність і вміння створювати образи, які роблять серіал ще цікавішим для глядачів.