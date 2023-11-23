Ви здивуєтесь: як серіал "Корона" відображає реальні історичні події

Нещодавно вийшла перша частина завершального сезону "Корони". Як зазвичай, глядачі активно порівнюють кадри з серіалу з реальними подіями.

Кінотворці серіалу "Корона" настільки ретельно підійшли до підбору акторського складу та створення правдоподібних образів, що глядачі можуть сплутати акторів з реальними персонажами.

Рекомендуємо Про фільм "Ми були рекрутами", документалістику та художнє кіно: інтерв'ю з Любомиром Левицьким

Порівняння реальних фото зі стоп-кадрами серіалу

Процес заміни акторського складу спонукає глядачів з нетерпінням чекати нових епізодів, щоб побачити, як "нова" королева Єлизавета, принц Чарльз, принцеса Анна та інші ключові королівські фігури будуть зображені на екрані. Ось фото, як виглядають персонажі у шостому сезоні.

Імельда Стонтон, яка зіграла роль королеви Єлизавети II вразила шанувальників "Корони" точним попаданням в образ. Зокрема, усі помітили подібність Стонтон з королевою у момент, коли Імельда переповіла промову Єлизавети II.

Австралійська актриса Елізабет Дебікі зіграла "народну принцесу" в п'ятому і шостому сезонах серіалу "Корона". Правдоподібність її гри вразила глядачів, а деякі моменти видались настільки реалістичними, що шанувальникам важко було відрізнити, чи це – акторка, чи – справжня принцеса Діана.

Серіал "Корона": про що сюжет

Шостий сезон охоплюватиме події від 1997 до 2005 року. Перша частина охопила чотири епізоди, що розказали про відносини між принцесою Діаною та Доді Аль-Файєдом перед трагічною автокатастрофою в Парижі у 1997 році. Також висвітлили події в Великій Британії під час прем'єрства Тоні Блера. У другій частині глядачі дізнаються про період, коли молодий принц Вільям повертається до університету після втрати своєї матері. Також будуть представлені події весілля тоді ще принца Чарльза і Камілли Паркер Боул, а також вперше буде представлена Кейт Міддлтон.

"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу