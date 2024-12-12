Про це повідомляє 24 Канал. Важливою частиною успіху серіалу стали талановиті українські актори, які втілили головні ролі. У матеріалі ви зможете дізнатися більше про персонажів, яких втілили ці актори в серіалі, а також побачити, як вони виглядають у реальному житті.

Радимо 3 культові детективні серіали, які тримають в напрузі до останнього

Як виглядають актори серіалу "Лікарка за покликанням" у реальному житті

Вікторія Литвиненко – роль Марини

Акторка втілила роль лікаря-реаніматолога Марини, сильної та відданої жінки, яка поєднує складну роботу в медичній сфері та сімейне життя. Марина – це професіонал, готовий віддати все, щоб врятувати життя пацієнтів. Вона не тільки віддана своїй роботі, але й неймовірно любить свого чоловіка Андрія, з яким у неї, здавалося б, ідеальні стосунки.

Однак життя Марини кардинально змінюється, коли вона дізнається правду про зради свого чоловіка.

Сергій Стрельников – роль Андрія

Актор втілив роль лікаря-хірурга Андрія, чоловіка Марини, який багато років зраджує свою дружину, попри їхнє тривале і, здавалося б, міцне подружнє життя. Андрій – успішний професіонал у своїй сфері, але його особисте життя далеке від ідеалу. Він зраджує Марину, і хоча в усьому іншому він залишається відданим своїй роботі, це рішення руйнує його стосунки з жінкою, яку він любить.

Коли Андрій розуміє, що його дружина може піти від нього через його зради, він починає відчувати справжнє каяття.

Олександр Печериця – роль Тараса

Персонаж лікаря-онколога, якого втілив актор, є справжнім чоловіком, який завжди готовий прийти на допомогу та віддати все за порятунок життя своїх пацієнтів. Водночас його особисте життя опиняється на межі розлучення з дружиною, що додає неабиякої емоційної напруги у його повсякденне існування. Як лікар, він присвячує себе боротьбі з раком, але, попри його безмежну відданість своїй професії, він постає перед труднощами у стосунках.

Іван Жилюк – роль Микити

Актор втілює образ людини, яка не тільки сильна фізично, але й має глибоке почуття відповідальності та відданості. Він – боєць ТРО, готовий захищати свою країну, але в серці цього героя є ще одна важлива риса – бажання допомагати іншим.

Микита – щирий і надійний чоловік, на якого можна покластися в будь-якій ситуації. Його готовність прийти на допомогу, навіть у найскладніші моменти, робить його незамінним союзником. Попри суворі умови війни, він зберігає в собі романтичну сторону, вірячи в кращі часи та намагаючись залишатися людяним навіть у найтемніші моменти.

Іоланта Богдюн – Аліна

Персонаж медсестри, похресниці Марини та коханки Андрія, є однією з найскладніших і суперечливих фігур у серіалі. Вона поєднує в собі готовність піти на будь-які жертви задля досягнення своїх цілей. Як похресниця Марини, вона намагається виглядати доброю і порядною, однак її внутрішній світ приховує темніші прагнення.

У кожного з акторів серіалу є своя унікальна роль, яка розкриває їхній талант і дозволяє глядачам побачити багатогранність персонажів.