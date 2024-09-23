Декого не впізнати: як виглядають актори серіалу "Поклик кохання" в реальному житті

Серіал "Поклик кохання" нещодавно вийшов в Україні, і вже встиг завоювати серця глядачів своїм захопливим сюжетом та цікавими персонажами. У стрічці з'явилися популярні українські актори, зокрема Сергій Стрельников та Зоряна Марченко втілили головні ролі.

Крім них, у серіалі також знялися талановиті актори, такі як Ольга Атанасова-Лук'яненко, Костянтин Октябрський, Катерина Вишнева, Олександр Форманчук, Сергій Кисіль та Поліна Носихіна. У матеріалі Кіно 24 ми покажемо, як виглядають актори серіалу у реальному житті.

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Як виглядають актори серіалу "Поклик кохання" в реальному житті

Сергій Стрельников

Головний актор серіалу "Поклик кохання" Сергій Стрельніков активно займається волонтерською діяльністю, підтримуючи військових в Україні. У реальному житті він не лише вражає глядачів своїм талантом на екрані, але й проявляє глибоку соціальну відповідальність. Сергій постійно організовує збори гуманітарної допомоги та волонтерить, намагаючись зробити свій внесок у підтримку тих, хто захищає країну.

Зоряна Марченко

Зоряна Марченко, яка також зіграла головну роль у серіалі "Поклик кохання", є однією з найулюбленіших акторок українських глядачів. Її персонаж на екрані привертає увагу своєю емоційністю та харизмою, що робить її виступи незабутніми. Однак не менш привабливий вигляд вона має і в реальному житті.

Ольга Атанасова-Лук'яненко

Ольга Атанасова-Лук'яненко – ще одна талановита українська акторка, яка приєдналася до акторського складу серіалу "Поклик кохання". Її виступи завжди вражають глядачів, і не менш вражаючий вигляд вона має у реальному житті.

Костянтин Октябрський

Він називає себе щасливим чоловіком і татом двох синів. Однак Костянтин Октябрський також є відомим українським актором, за яким глядачі обожнюють спостерігати.

Катерина Вишнева

Катерину точно знають як акторку, яка майстерно перевтілюється в абсолютно різні ролі, демонструючи широкий діапазон своїх акторських можливостей. Її талант і здатність вживатися в персонажів завжди вражають глядачів

Однією з таких яскравих ролей стала її участь у серіалі "Поклик кохання".

Про що серіал "Поклик кохання"

Сюжет серіалу "Поклик кохання" розповідає зворушливу історію шкільного кохання двох молодих людей — Ані та Андрія. Їхнє романтичне захоплення, що зародилось в юності, раптово обірвалося, залишивши по собі спогади та незавершені почуття. Проте, через багато років, доля знову зводить їх разом, надаючи шанс відновити те, що було втрачене.

"Поклик кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу

Події серіалу розгортаються на тлі війни, яка кардинально змінила життя не лише головних героїв, а й усіх, хто їх оточує. Ця жорстока реальність накладає відбиток на їхні стосунки, змушуючи Аню та Андрія переосмислити свої почуття, мрії та цінності.