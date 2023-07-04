Як змінилися актори серіалу "Школа" та де вони зараз: фото зірок тоді й тепер

Український серіал "Школа" захопив телеекрани у 2018 році. Його актори стали фаворитами підлітків та популярними зірками зараз. Де перебувають зірки серіалу та як вони виглядають – дивіться далі.

Український підлітковий серіал "Школа" виходив упродовж 2018 – 2019 років. Він розповідав про життя сучасних підлітків, їхні проблеми у школі, взаємини з учителями та батьками. У головних ролях були Анна Трінчер, Богдан Осадчук, Яніна Андреєва, Микита Вакулюк, Олена Курта, В'ячеслав Богушевський та інші. Режисерами стрічки стали Ірина Литвиненко, Сергій Толкушкін і Сергій Уманець.

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Серіал мав успіх у прокаті, але зібрав різні реакції від критиків. Водночас тодішні підлітки-актори сьогодні стали відомими зірками та улюбленцями багатьох. 24 Канал розповість, хто вони зараз те де перебувають.

Ірина Кудашова

Акторці Ірині Кудашовій, яка зіграла Ніку у серіалі, сьогодні 23 роки. Вона продовжує займатися акторською кар'єрою – знялась у фільмі "Інший Франко" та "Смак свободи" (прем'єра буде взимку). Судячи з біографії у профілі Ірини, наразі вона живе у Польщі.



Як змінились зірки "Школи" / Колаж Кіно24

Єлизавета Василенко

Ліза Василенко зіграла у "Школі" Лолу, а після першого успіху поїхала до Росії. Вперше дівчина потрапила у скандал через фразу: "краще здохнути тут (в Росії – 24 Канал), ніж в Україні". На початку російського вторгнення Ліза начебто підтримала українців, але тепер закриває очі на війну. У травні акторку побачили в Дубаї за поцілунками з росіянином, репером Моргенштерном.



Як змінились зірки "Школи" / Колаж Кіно24

Олександр Петренко

Актор і модель Олександр Петренко запам'ятався глядачам у ролі Павла. У 2021 році він одружився з моделлю Ангеліною Піртсхалаві. Зараз Олександр перебуває у США.



Як змінились зірки "Школи" / Колаж Кіно24

Анна Трінчер

Анна Трінчер, яка зіграла у серіалі школярку Нату, сьогодні – відома співачка й акторка. Вона залишається в Україні та розвиває свою кар'єру у різних сферах, зосередившись здебільшого на музиці. У 2022 році Анна Трінчер вийшла заміж за блогера Олександра Волошина.



Як змінились зірки "Школи" / Колаж Кіно24

Богдан Осадчук

Богдан Осадчук та Анна Трінчер зіграли пару у серіалі, але були разом і в реальному житті. Їхні стосунки тривали близько 2 років до 2020. Зараз Богдан Осадчук перебуває в Києві, працює моделлю та актором.



Як змінились зірки "Школи" / Колаж Кіно24

Олег Виговський

Олег Виговський – актор та гуморист. У дитинстві Олег мріяв стати футболістом, тож продовжує грати у футбол досі. До слова, кілька місяців тому актор отримав травму через гру – пошкодив зв'язку.



Як змінились зірки "Школи" / Колаж Кіно24