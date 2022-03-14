Актори серіалу "Спадкоємці" підтримали Україну на урочистій церемонії Critics Choice Awards 2022

Головні актори американського серіалу "Спадкоємці" підтримали Україну. На урочисту церемонію Critics Choice Awards 2022 вони вийшли з українською символікою.

Серед зірок, які підтримали Україну, – Браян Кокс, Кіран Калкін, Ніколас Браун та інші, повідомляє 24 канал. Шанувальники серіалу, вже після церемонії, висловили подяку за підтримку України. Своїми коментарями вони поділилися на офіційній сторінці премії в інстаграмі.

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Герої улюбленого серіалу "Спадкоємці" одягнули елегантні костюми, а свій образ доповнили, на знак солідарності з Україною, синьо-жовтими значками.



Актори серіалу "Спадкоємці" підтримали Україну / Фото з інстаграму Critics Choice Awards

Як відомо, "Спадкоємці" отримали нагороду у номінації "Найкращий драматичний серіал", а акторів Кірана Калкіна та Сару Снук відзначили у категорії "Найкраща акторка/актор у драматичному серіалі".

Нагадаємо, нещодавно на урочистій церемонії Премії Гільдії кіноакторів шотландський актор Браян Кокс закликав російських акторів вплинути на владу своєї країни зупинити війну в Україні. Також актор висловив солідарність з Україною та її громадянами.