Зірки улюбленого серіалу: як змінилися актори "Спіймати Кайдаша" та де вони зараз

Український серіал "Спіймати Кайдаша", який вийшов у 2020 році, це один з багатьох проєктів, якими можна пишатися. Серіал дивиться на одному подиху, до того ж глядачі обожнюють переглядати його знову й знову.

"Спіймати Кайдаша" базується на повісті "Кайдашева сімʼя" Івана Нечуй-Левицького. Він складається з 12 серій та має насичений і довершений сюжет. Навіть попри те, що творці неодноразово підтверджували, що продовження історії не буде, глядачі з задоволенням переглядають серіал знову й знову. 24 Канал розповість, як змінилися зірки цього проєкту й чим вони займаються зараз.

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Тарас Цимбалюк

Актор, що зіграв старшого сина Карпа, продовжив розвивати кар'єру та здобув статус секс-символа. Серед його останніх проєктів у кіно – фільми "Коли ти вийдеш заміж?" та "Песики" з Лесею Нікітюк.



Актори "Спіймати Кайдаша" / Колаж Кіно 24

Григорій Бакланов

Григорій втілив у серіалі роль молодшого сина Лавріна. Зараз він активно грає у театрі, у квітні вийде серіал за його участю – "Кохання та полум'я. Також відомий головною роллю у фільмі "Пекельна Хоругва".



Актори "Спіймати Кайдаша" / Колаж Кіно 24

Антоніна Хижняк

Акторка підкорила українців роллю Мотрі в серіалі. Зараз вона продовжує працювати в кіно – знімається у фільмах і серіалах (одні з останніх – "Збори ОСББ", "Коли ти вийдеш заміж?"), займається дубляжем, а також виховує сина.



Актори "Спіймати Кайдаша" / Колаж Кіно 24

Дарина Федина

Дарина Федина зіграла роль Мелашки, дружини Лавріна, у 17 років. Акторка веде менш публічний спосіб життя, але грає у театрі імені Леся Курбаса та театрі імені Марії Заньковецької. Нещодавно вона постала у новому урбаністичному трилері Тараса Дроня "Дім за склом".



Актори "Спіймати Кайдаша" / Колаж Кіно 24

Віктор Жданов

Актор, який втілив на екрані Омелька Кайдаша, продовжує грати у кіно. Наприклад, він з'явився у серіалі "Перевізниця" та "Збори ОСББ".



Актори "Спіймати Кайдаша" / Колаж Кіно 24

Ірина Мак

Ірина Мак у серіалі зіграла Марусю Кайдашиху. Чимало реплік її персонажки стали вірусними у мережі. Акторка зараз працює у Київському театрі драми й комедії на лівому березі Дніпра. Вона також зіграла одну з головних ролей у серіалі "Я – Надія".



Актори "Спіймати Кайдаша" / Колаж Кіно 24