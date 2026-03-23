Були народними улюбленцями: які актори популярного серіалу "Свати" виявилися зрадниками

Від початку великої війни в Україні минуло вже кілька років, які тягнуться, мов вічність. Однак у деяких українців і досі виникає запитання, чому не варто переглядати серіал "Свати". Адже раніше він дарував багатьом позитивні емоції.

Утім, найвагоміша причина полягає в тому, що в стрічці зіграли актори, які підтримують путінський режим і війну проти України. У матеріалі 24 Каналу розповімо про тих із них, хто виявився зрадником України.

Які актори серіалу "Свати" виявились зрадниками?

Федір Добронравов

Федір Добронравов, який у серіалі зіграв роль Івана Будька, ще з 2014 року неодноразово демонстрував проросійську громадянську позицію. Тоді він публічно називав Крим російським, а після 2022 року лише підтвердив побоювання українців щодо своєї позиції. Актор відвідував російських військових у лікарнях і виступав перед ними.



Федір Добронравов у серіалі "Свати" / Кадр із серіалу

Попри те, що українські глядачі щиро любили його персонажа за дотепний гумор і харизму, переглядати проєкти за участю людини, яка підтримує російських окупантів, є неприйнятним.

Тетяна Кравченко

Ще одна зрадниця – Тетяна Кравченко. У серіалі "Свати" вона зіграла роль Валентини Будько. Хоч акторка народилася в Донецьку, вона давно зрадила свою батьківщину. І не просто зрадниця – вона стала справжнім рупором кремлівської пропаганди. Відкрито підтримує війну в Україні та виступає на московських сценах у ті моменти, коли російські ракети руйнують її рідне місто й чимало інших українських міст.



Тетяна Кравченко у серіалі "Свати" / Кадр із серіалу

Людмила Артем'єва

Людмила Артем'єва, яка у серіалі "Свати" зіграла роль Ольги Ковальової, народилася в Німеччині та деякий час проживала в Україні. Нині вона мешкає в Росії і майже не висловлюється щодо повномасштабної війни.

На початку вторгнення Артем'єва зробила один допис із закликом до миру, проте зараз замовчує свою позицію, що фактично означає підтримку російської агресії в Україні.



Людмила Артем'єва у серіалі "Свати" / Кадр із серіалу

Олеся Железняк

Справжньою прихильницею Путіна, кремлівського режиму та російської пропаганди є Олеся Железняк, яка також зіграла у серіалі "Свати". Вона особисто записувала відеопривітання для Путіна та відкрито говорить про свою симпатію до президента Росії.



Олеся Железняк у серіалі "Свати" / Кадр із серіалу

Звісно, у серіалі брали участь актори з іншою громадянською позицією. Проте присутність Федора Добронравова, Тетяни Кравченко, Людмили Артем'євої та Олесі Железняк робить перегляд цієї стрічки для українців морально неприйнятним. Краще обрати справді гідну альтернативу.

