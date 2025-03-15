Через 15 років після прем'єри: як змінилися актори серіалу "Тільки кохання" та де вони зараз

П'ятнадцять років тому на телекрани вийшов український серіал "Тільки кохання". Ця стрічка позиціювалася як перша довготривала кіноробота державною мовою.

Серіал складається зі 100 серій. У центрі сюжету – успішний архітектор Денис, який втратив дружину Іванну в автокатастрофі, виховує дев'ятирічну доньку Марійку. Дівчинка прагне знайти нову маму, що призводить до появи в житті родини співачки Альбіни. Однак Марійка не приймає її, і згодом Денис знайомиться з Ольгою, вчителькою доньки, що стає початком справжнього кохання. Водночас Альбіна, не хоче відпускати чоловіка, тому робить все можливе, щоб розлучити його з новою обраницею.

Хоч серіал і закінчився у 2010 році, глядачі із задоволенням продовжують переглядати його серії. Кіно 24 розповідає, де зараз і як змінилися зірки цього проєкту.

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Олександр Нікітін

Актор, який зіграв головну роль Дениса, після початку повномасштабного вторгнення остаточно переїхав до Росії. Він публічно не висловлював свою позицію стосовно війни, але, ймовірно, підтримує політику Кремля. Чоловік продовжує займатися акторською діяльністю та бере участь у виставах у російських містах.

Олександр Нікітін / Колаж Кіно 24

Магдалена Гурська

Польська акторка, яка виконала роль Ольги, продовжує свою професійну діяльність у Польщі. Після закінчення знімань серіалу "Тільки кохання" Магдалена стала мамою. Що цікаво, у цій стрічці вона розмовляла російською мовою, через що її продублювали українською.

Магдалена Гурська / Колаж Кіно 24

Вікторія Литвиненко

Акторка підкорила українців роллю Альбіни в серіалі. Зараз вона продовжує працювати в кіно – знімається у фільмах і серіалах (одні з останніх – "Лікарка за покликом", "Кришталеві джерела"), виховує сина й доньку та все частіше з'являється у соцмережах і тішить прихильників новими дописами.

Вікторія Литвиненко / Колаж Кіно 24

Аліса Лукшина

Аліса Лукшина зіграла роль Марійки, доньки Дениса. Після закінчення серіалу вона знімалася у багатьох українських стрічках, серед яких "Сліди, що зникають" та "Родинні зв'язки". Наразі акторка живе в Японії, займається акторською діяльністю та моделінгом.

Аліса Лукшина / Колаж Кіно 24

Катерина Кузнєцова

Акторка, яка втілила на екрані Аліну, сестру Альбіни, продовжує брати участь у виставах за кордоном та грати у кіно. Наприклад, вона з'явилася у фільмі "Потяг у 31 грудня". Крім цього, Катерина вийшла заміж за бізнесмена російського походження, який підтримує Україну у війні.

Катерина Кузнєцова / Колаж Кіно 24

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як змінилися актори "Спіймати Кайдаша" та де вони зараз.