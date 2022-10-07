Зірки серіалу "Спіймати Кайдаша" у Львові: секрети зйомок, про які ви не знали

6 жовтня актори популярного серіалу "Спіймати Кайдаша" зустрілися з шанувальниками у Львові. Такий захід організували для того, щоб зібрати кошти на автомобіль для колеги, який зараз захищає Україну на Харківському напрямку.

Комедійний серіал "Спіймати Кайдаша" став адаптацією знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького. Актори зустрілися з прихильниками у затишному закладі на площі Ринок. Львів'яни та гості міста зібралися, щоб разом переглянути улюблений серіал, а також послухати про зйомки стрічки від героїв.

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Як пройшла зустріч з акторами "Спіймати Кайдаша" у Львові

Більшість акторів приїхали на цю зустріч з Києва. А саме: Григорій Бакланов (Лаврін), Тарас Цимбалюк (Карпо), Ірина Мак (Кайдашиха), Мотря (Тоня Хижняк), Артем (Роман Ясіновський). Дарина Федина, яка зіграла в серіалі Мелашку, живе у Львові, тому радо прийшла зустрітися не лише з глядачами серіалу, а й з колегами.

Подія розпочалася зі спілкування з головними виконавцями ролей культового серіалу та спільного перегляду першої серії. Було багато сміху, жартів, позитивних емоцій, яких дуже бракує зараз. Актори підготували для львів'ян ексклюзивне залаштункове відео та смішні моменти зйомок, яких ніхто не бачив. Також радо відповідали на запитання щодо знімального процесу.

Затишний вечір закінчився фото та автограф сесією. На обличчях артистів та гостей сяяли усмішки. Адже цього вечора вони не просто зустрілися, а зібрали кошти на купівлю позашляховика для ЗСУ. Нині дуже важливо поєднувати приємне з корисним.

Зустріч з акторами "Спіймати Кайдаша" у Львові / Фото andrianaaphoto

Секрети зйомок, про які ви не знали

Зйомки серіалу тривали приблизно 4 місяці. Актори зізнаються, що цього часу було дуже мало.

Сцени у будинках знімали в одному знімальному павільйоні. Лише хата, у якій жили батьки Мелашки, була справжньою.

Локацією вуличних зйомок стало село Халеп'я, що в Обухівському районі Київської області.

Перші п'ять знімальних днів роль Мотрі грала не Антоніна Хижняк, а інша акторка. Однак згодом сценаристка Наталка Ворожбит відстояла Антоніну на цю роль.

Ірина Мак, яка зіграла Кайдашу, спочатку не сприйняла Антоніну, не знала, як вони працюватимуть разом. А потім вони подружились, Антоніна досі називає сценічну свекруху мамою.

Для Григорія Бакланова і Тараса Цимбалюка найкумеднішим був момент зйомки автомобіля, який сам їде селом. Тоді машиною керував каскадер, який прийшов на знімальний майданчик в костюмі крісла. Це неабияк розсмішило акторів.

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Каскадер в костюмі крісла / Скриншот інстаграм-сторіс Григорія Бакланова

Актори закликають підписати петицію

Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк, Григорій Бакланов та інші зараз є не лише акторами, а й волонтерами, активістами. Об'єднавшись, вони ініціювали петицію про заборону участі росіян у знімальних процесах в Україні.

Серіал "Спіймати Кайдаша" став одним з найпопулярніших в Україні. На зустрічі у Львові глядачі неодноразово запитували, чи буде продовження серіалу. Актори наголошували, що саме споживачі формують наш ринок. Вони закликають вимагати від творців кіноіндустрії більше вітчизняного, україномовного контенту. Якщо відповідні стрічки будуть в Україні, нікому не захочеться повертатися до російського кіно.