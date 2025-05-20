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Кіно Кінодобірки Ви могли про них забути: 7 популярних акторів, які були в "Гаррі Поттері"
20 травня, 23:40
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Ви могли про них забути: 7 популярних акторів, які були в "Гаррі Поттері"

Марія Касій
Основні тези
  • Роберт Паттінсон, Реге-Жан Пейдж, Мішель Фейрлі, Джеймі Кемпбелл Бовер, Гіро Файнс-Тіффін, Кеннет Брана та Девід Теннант з'явилися у фільмах про Гаррі Поттера у ролях другого плану.
  • Вони зіграли персонажів, таких як Седрик Діґорі, гість на весіллі, місіс Ґрейнджер, Ґелерт Ґріндельвальд, Том Редл, Ґільдерой Локарт та Барті Кравч-молодший.

Кар'єра деяких відомих акторів почалась завдяки фільмам про Гаррі Поттера. Участь у франшизі дала старт не лише для тих, хто зіграв Золоте тріо, але й для інших знаменитостей.

Окрім Деніела Редкліффа, Емми Вотсон і Руперта Грінта, у фільмах про Гаррі Поттера з'явилися інші актори й акторки у ролях другого плану. Кіно 24 пропонує пригадати цих зірок.

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Роберт Паттінсон – Седрик Діґорі

Ще до культової ролі Едварда в "Сутінках" та персонажа у "Бетмені", Роберт Паттінсон завоював першу глядацьку аудиторію, зігравши серцеїда Седрика Діґорі у фільмі "Гаррі Поттер і Келих Вогню".


Актор "Гаррі Поттера" у фільмі й зараз / Колаж Кіно 24 

Реге-Жан Пейдж – гість на весіллі

"Бріджертони" – це не єдина екранізація книжок, де знімався Реге-Жан Пейдж. Також він був у фільмі "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії: Частина 1". Він зіграв гостя на весіллі Білла Візлі та Флер Делякур. Його не вказували в титрах.


Актор "Гаррі Поттера" у фільмі й зараз / Колаж Кіно 24 

Мішель Фейрлі – місіс Ґрейнджер

Зірка "Гри престолів", серіалу "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти" мала невелику роль у "Гаррі Поттері". Вона зіграла матір Герміони Ґрейнджер у передостанній частині. У другій частині цю роль виконувала Гізер Бліздейл.


Актор "Гаррі Поттера" у фільмі й зараз / Колаж Кіно 24 

Джеймі Кемпбелл Бовер – Ґелерт Ґріндельвальд

Джеймі Кемпбелл Бовер найбільше відомий за роль у "Дивних дивах" та "Сутінках", ненадовго з'явився у ролі Ґріндевальда у фільмі "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії: Частина 1".


Актор "Гаррі Поттера" у фільмі й зараз / Колаж Кіно 24 

Гіро Файнс-Тіффін – Том Редл

Англійський актор, перш ніж виконати роль Гардіна Скотта у фільмах "Після" та "Після сварки", був у Гаррі Поттері. Він зіграв юного Тома Редла (Волдеморта). До слова, дядьком Гірр Файнса-Тіффіна є Ральф Файнс, який грав дорослого Волдеморта.


Актор "Гаррі Поттера" у фільмі й зараз / Колаж Кіно 24 

Кеннет Брана – Ґільдерой Локарт

У британського актора величезний список акторських ролей, зокрема роль Еркюля Пуаро у фільмах "Вбивство у Східному експресі" та "Смерть на Нілі". Але також Кеннет Брана зіграв Ґільдероя Локарта – письменника-самозванця та викладача захисту від темних мистецтв у "Гаррі Поттері і таємній кімнаті".


Актор "Гаррі Поттера" у фільмі й зараз / Колаж Кіно 24 

Девід Теннант – Барті Кравч-молодший

Приблизно у той самий час, коли Девід Теннант знімався у серіалі "Доктор Хто", він зіграв смертежера Барті Кравча-молодшого у фільмі "Гаррі Поттер і Келих Вогню". Його персонаж видавав себе за Аластора Муді, щоб забезпечити перемогу Гаррі і привести його до Волдеморта. 


Актор "Гаррі Поттера" у фільмі й зараз / Колаж Кіно 24 