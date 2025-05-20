Ви могли про них забути: 7 популярних акторів, які були в "Гаррі Поттері"

Кар'єра деяких відомих акторів почалась завдяки фільмам про Гаррі Поттера. Участь у франшизі дала старт не лише для тих, хто зіграв Золоте тріо, але й для інших знаменитостей.

Окрім Деніела Редкліффа, Емми Вотсон і Руперта Грінта, у фільмах про Гаррі Поттера з'явилися інші актори й акторки у ролях другого плану. Кіно 24 пропонує пригадати цих зірок.

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Роберт Паттінсон – Седрик Діґорі

Ще до культової ролі Едварда в "Сутінках" та персонажа у "Бетмені", Роберт Паттінсон завоював першу глядацьку аудиторію, зігравши серцеїда Седрика Діґорі у фільмі "Гаррі Поттер і Келих Вогню".



Актор "Гаррі Поттера" у фільмі й зараз / Колаж Кіно 24

Реге-Жан Пейдж – гість на весіллі

"Бріджертони" – це не єдина екранізація книжок, де знімався Реге-Жан Пейдж. Також він був у фільмі "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії: Частина 1". Він зіграв гостя на весіллі Білла Візлі та Флер Делякур. Його не вказували в титрах.



Актор "Гаррі Поттера" у фільмі й зараз / Колаж Кіно 24

Мішель Фейрлі – місіс Ґрейнджер

Зірка "Гри престолів", серіалу "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти" мала невелику роль у "Гаррі Поттері". Вона зіграла матір Герміони Ґрейнджер у передостанній частині. У другій частині цю роль виконувала Гізер Бліздейл.



Актор "Гаррі Поттера" у фільмі й зараз / Колаж Кіно 24

Джеймі Кемпбелл Бовер – Ґелерт Ґріндельвальд

Джеймі Кемпбелл Бовер найбільше відомий за роль у "Дивних дивах" та "Сутінках", ненадовго з'явився у ролі Ґріндевальда у фільмі "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії: Частина 1".



Актор "Гаррі Поттера" у фільмі й зараз / Колаж Кіно 24

Гіро Файнс-Тіффін – Том Редл

Англійський актор, перш ніж виконати роль Гардіна Скотта у фільмах "Після" та "Після сварки", був у Гаррі Поттері. Він зіграв юного Тома Редла (Волдеморта). До слова, дядьком Гірр Файнса-Тіффіна є Ральф Файнс, який грав дорослого Волдеморта.



Актор "Гаррі Поттера" у фільмі й зараз / Колаж Кіно 24

Кеннет Брана – Ґільдерой Локарт

У британського актора величезний список акторських ролей, зокрема роль Еркюля Пуаро у фільмах "Вбивство у Східному експресі" та "Смерть на Нілі". Але також Кеннет Брана зіграв Ґільдероя Локарта – письменника-самозванця та викладача захисту від темних мистецтв у "Гаррі Поттері і таємній кімнаті".



Актор "Гаррі Поттера" у фільмі й зараз / Колаж Кіно 24

Девід Теннант – Барті Кравч-молодший

Приблизно у той самий час, коли Девід Теннант знімався у серіалі "Доктор Хто", він зіграв смертежера Барті Кравча-молодшого у фільмі "Гаррі Поттер і Келих Вогню". Його персонаж видавав себе за Аластора Муді, щоб забезпечити перемогу Гаррі і привести його до Волдеморта.



Актор "Гаррі Поттера" у фільмі й зараз / Колаж Кіно 24