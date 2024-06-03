Ніколи б не вгадали справжній вік: 4 дорослі актори, що свого часу зіграли дітей і підлітків

Іноді, коли ми дивилися наші улюблені фільми, важко було зрозуміти, чому головні герої у підлітковому віці мали набагато старший вигляд. Річ у тім, що багато акторів грають ролі "не за віком", перевтілюючись у підлітків.

Тож у фільмах зрілий актор може зіграти роль підлітка або навіть дитини. Кіно 24 розповість про чотирьох акторів, які, бувши дорослими, зіграли підлітків у фільмах.

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Ширлі Хендерсон

Неможливо, говорячи про акторів, які в дорослому віці зіграли підлітків, не згадати про героїню плаксу Міртл з "Гаррі Поттера". За сюжетом дівчинці було 13 років, але на екранах школярку магічної школи втілила Ширлі Хендерсон, якій на момент зйомок було майже 40 років.



Ширлі Хендерсон у фільмі "Гаррі Поттер і Таємна кімната" / Скриншот з відео

Джейсон Эрлз

Джейсон Эрлз точно займає перші місця в цій добірці, адже його вік на момент зйомок і вік його персонажа дуже далекі одне від одного. Справді, коли говориш про цього актора, то уявити, що у фільмі "Ханна Монтана" він грав, коли йому було 32 роки, просто неможливо. В це насправді важко повірити, адже його екранному персонажу, було тоді заледве 16.



Джейсон Эрлз у фільмі "Ханна Монтана" / Скриншот з відео

Леонардо Ді Капріо

У стрічці "Злови мене, якщо зможеш" головному герою, якого зіграв легендарний Ді Капріо, було всього 16 років, в той час, коли самому акторові на момент прем'єри було 28 років.



Леонардо Ді Капріо у фільмі "Злови мене, якщо зможеш" / Скриншот з відео

Тобі Магуайр

Ще один привабливий актор, який втілив на екрані школяра і за сумісництвом Людину-Павука, був Тобі Магуайр. Спайдермену за сюжетом було всього 17 років, а ось Тобі в той період було 27 років.



Тобі Магуайр у фільмі "Людина-Павук" / Скриншот з відео

Переглядаючи фільми з участю цих акторів, можна помітити, що вони виглядають старше, але точно важко було уявити, що деяким з них вже виповнюється 30, а іншим далеко за 30 років. Попри це, точно можна сказати, що кожен з них майстерно відіграв свої ролі.