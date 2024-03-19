Офіціантки, покоївки й рієлтори: 5 зіркових акторів, які одружились зі звичайними дівчатами

Є стереотип, що знамениті актори одружуються лише із зірковими колегами, моделями чи іншими неймовірно успішними жінками. Однак є чоловіки, обраницями яких стали зовсім невідомі дівчата, які не привертають увагу камери.

Серед тих акторів, які одружились із зовсім непримітними панянками: Кріс О'доннелл, Алек Болдвін та інші. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, хто ще увійшов до цього рідкісного списку.

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Алек Болдвін і Гіларі Томас

Коли Алеку Болдвіну уже було 60 років, він наважився зробити пропозицію руки й серця іспанці Гіларі Томас, що є інструктором йоги. Дівчина зовсім не була пов'язана з акторською сферою, що для Алека було найголовнішим.

Пара познайомилася у фоє одного з ресторанів Нью-Йорка – відомий актор підійшов до дівчини й, витягнувши візитку, попросив подзвонити йому. Дівчина не вагалася і виконала його прохання, після чого вони почали зустрічатися, а потім стали чоловіком і дружиною.

Джефф Бріджес і Сьюзан Гестон

Джефф Бріджес, нагороджений Оскаром і "Золотим глобусом" за головну роль у фільмі "Божевільне серце", познайомився зі своєю майбутньою дружиною, Сьюзан Гестон, на робочому місці під час знімань фільму "Ранчо Делюкс".

Дівчина працювала офіціанткою, обслуговуючи всю знімальну групу, і покоївкою, яка прибирала в гримвагонах. Протягом усього дня актор пильно спостерігав за С'юзан, яка йому дуже сподобалася, і після закінчення знімання підійшов до неї та запросив на побачення. Згодом вони одружились.

Ітан Гоук і Раян Шог'юз

Ітан Гоук не лише одружився зі звичайною дівчиною, але і проміняв відому акторку Уму Турман на неї. Раян Шог'юз працювала нянею у сім'ї актора і завжди привертала увагу господаря будинку. Не дивно, що між ними спалахнув роман у не найкращий для Уми період її життя. Сам Гоук твердив, що почав зустрічатися з нею після розставання з Умою, але, швидше за все, це не так.

Кріс О'доннелл і Керолайн Фентресс

Дружина Кріса О'Доннелла, який зіграв Робіна у фільмах про Бетмена, Керолайн Фентресс, працює вчителем початкових класів. Кріс і Керолайн познайомилися в коледжі, де актор вивчав маркетинг і здобув ступінь бакалавра. Після закінчення коледжу їхні життєві шляхи не розійшлися, а навпаки, об'єдналися – в 1997 році О'Доннелл і Фентресс одружилися.

Це історії кохання, які дають зрозуміти, що справжня любов – це не про статуси й звання, а про почуття, які вирують між людьми.