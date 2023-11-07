5 акторів, які перейшли на українську мову після 24 лютого

Після початку повномасштабної війни в Україні, використання російської мови в побуті зменшилося приблизно вдвічі. Відмовились спілкуватись мовою ворога в повсякденному житті також відомі українські актори, серед яких: Ксенія Мішина, Наталка Денисенко та інші.

Читайте на сайті 24 Каналу, хто ще з відомих українських зірок повністю перейшов на українську після початку повномасштабного вторгнення.

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Відомі актори, які перейшли на українську

Дар'я Легейда-Сова

Акторка народилася в Одесі у російськомовній родині. Зазначає, що до 24 лютого часто спілкувалася українською, але у російськомовному середовищі зазвичай переходила на російську. Наразі намагається уникати цього.

Мені захотілося перейти на українську мову повністю. У мене російськомовна родина, тому я говорила російською із батьками, а також із російськомовними друзями. Зараз перестала переходити на російську навіть, якщо до мене звертаються цією мовою,

– поділилась Дар'я.

Акторка сказала, що не має ненависті до російськомовних. Утім сподівається стати прикладом для молоді.

Сподіваюся, що буду прикладом для інших. Розумію, що це процес. Тому я дуже спокійно і толерантно ставлюся до всіх, хто поки що не перейшов на українську мову. Особливо до дорослих і літніх людей. Зараз найважливіше – з Україною людина чи ні. Якщо так – прийде час. Якщо ні – валіза, вокзал, Росія,

– каже Дар'я.

Єгор Крутоголов

Український актор, художній керівник "Дизель Студіо" та учасник "Дизель-шоу" Єгор Крутоголов, почав використовувати українську мову спілкування після початку повномасштабної війни Росії проти України. Він визнає, що раніше відчував себе пригнобленим, а тепер розуміє: наша мова – це зброя.

Я ніколи не сумнівався в тому, що Путін знищує наш Донбас, ми з "дизелями" з 2014 року не виїжджали до Росії, у мені кипіла українська кров… І у той момент кипіння був скандал з приводу мови. Мені тоді здавалося, що мої права хочуть ущемити: хтось чомусь наказує не розмовляти мені мовою, якою я розмовляв з дитинства! Мене це пригнічувало,

– поділився Крутоголов.

За словами коміка, зараз він зрозумів, що російська – це мова ворога, тому він не може розмовляти нею. У актора є деякі труднощі, утім набагато складніше для нього тепер розмовляти мовою тих, хто прийшов нас вбивати.

Анна Трінчер

Акторка та співачка також проявила свою громадянську позицію щодо мовного питання, перейшовши на українську мову. Дівчина не лише записує хіти державною, а й відмовилась від російської мови в повсякденному житті.

Для мене це дуже важливий момент. Це моя державна позиція. Саме так мені зараз легше переживати те, що відбувається. Я якось зовсім по-іншому подивилася на українську мову,

– розповіла підписникам Анна.

Трінчер зізналась, що відчуває себе по-новому, розмовляючи українською:

"Навіть тон мого голосу став красивішим. Відчувається, що українська мова дуже милозвучна", – зазначила співачка.

Ксенія Мішина

Акторка Ксенія Мішина родом з Криму. Тож зростала дівчинка у російськомовному оточенні та, переїхавши до Києва, зовсім не володіла українською. Згодом, ще до повномасштабного вторгнення, акторка раптом заявила, що деякий час спілкуватиметься в інстаграмі українською, а все задля зйомок, де потрібно було добре говорити державною мовою.

У мене мовний режим. Скоро розповім, чому так. Деякий час спілкуватимуся та записуватиму інстаграм-сторіз українською. Хочу вас попросити не бути занадто суворими до мене, якщо говоритиму з помилками. Одного дня я обов'язково гарно спілкуватимуся українською мовою,

– поділилась з підписниками Ксенія.

Сьогодні ж Ксенія Мішина перейшла на українську мову не лише задля зйомок, а й у повсякденному житті та навчає цього свого сина Платона.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко вже змалечку чула російську мову. Проте, коли російська армія вторглася до її рідного Чернігова 24 лютого, завдаючи великих страждань місту, акторка повністю перейшла на українську мову. Крім того, вона почала активно популяризувати нашу мову та літературу у проєкті "Наталка-читалка".

Акторка сказала, що думка про те, що двомовність – це нормально – відголосся з часів радянського союзу. І вона дуже рада, що зрозуміла це.

До початку повномасштабного вторгнення я була російськомовна. Хоча прекрасно володіла українською мовою, на жаль, не спілкувалася нею в побуті. Після 24-го лютого повністю перейшла на українську, не хотіла бути тією, яку Росія прийшла "визволяти",

– розказала Наталка.

Син Наталки Денисенко перейшов на українську мову за 2 місяці. Сама ж акторка зізнається, що мала деякі труднощі, часто забувала слова чи вживала суржик, тож сьогодні знає чимало способів, як легше перейти на українську.

Мене дуже дратує, коли кажуть "Какая разніца?". Проте у таких випадках не наражаюсь на конфлікт, залишаюсь прибічницею лагідної українізації. Людям, які намагаються переходити, слід аплодувати стоячи,

– сказала Наталка.

Тож акторка навіть створила безплатний курс з вивчення української мови й не змушує, утім закликає зробити цей крок тим, хто ще не наважився, бо це важливо для нашого майбутнього.