Ці втрати стали справжнім потрясінням: 9 знаменитих акторів, які пішли з життя занадто рано

У світі кіно було чимало талановитих акторів, які лише розпочинали свій творчий шлях або перебували на піку популярності. Однак їхні життя трагічно обірвалися надто рано.

У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку акторів, які пішли з життя передчасно. Їхня смерть і досі залишається болючою темою для прихильників, колег та всієї кіноіндустрії.

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Які відомі актори померли у молодому віці?

Ці втрати стали справжнім потрясінням для світу кінематографа. Адже багато з цих акторів могли б подарувати глядачам ще десятки яскравих ролей у фільмах і серіалах. Їхня смерть сколихнула Голлівуд і мільйони шанувальників по всьому світу, адже більшість із них пішли з життя в розквіті кар'єри.

У цій добірці ми також згадали Меттью Перрі, який ще міг би тішити аудиторію своїм неповторним гумором та новими ролями. Проте актор трагічно помер у жовтні 2023 року.

Ось актори, чия смерть стала для прихильників справжнім потрясінням:

Брендон Лі, 28 років. Актор загинув внаслідок смертельного поранення під час зйомок фільму "Ворон". На майданчику трапився нещасний випадок зі зброєю.



Брендон Лі у фільмі "Ворон" / Кадр із фільму

Меттью Перрі, 54 роки. Актор помер передозування 28 жовтня 2023 року. Його знайшли мертвим у джакузі у власному будинку.



Меттью Перрі у серіалі "Друзі" / Кадр із серіалу

Дейві Чейз, 35 років. Акторка померла внаслідок важкого захворювання. Трагедія сталася 16 червня 2026 року у Лос-Анджелесі.



Дейві Чейз у фільмі "Дзвінок" / Кадр із фільму

Джин Гарлоу, 26 років. Акторка раптово померла через набряк мозку.



Джин Гарлоу у фільмі "Обмовлена" / Кадр із фільму

Хіт Леджер, 28 років. Актор помер через передозування снодійними та потужними препаратами, які виявили в його організмі під час розтину.



Хіт Леджер у фільмі "Темний лицар" / Кадр із фільму

Кріс Фарлі, 33 роки. Актор помер від передозування наркотиками.



Кріс Фарлі у фільмі "Томмі Телепень" / Кадр із фільму

Рівер Фенікс, 23 роки. Смерть трапилась від передозування наркотиками на тротуарі біля нічного клубу "Viper Room".



Рівер Фенікс у фільмі "Дурне парі" / Кадр із фільму

Джеймс Дін, 24 роки. Актор трагічно загинув в автокатастрофі.



Джеймс Дін у фільмі "Гігант" / Кадр із фільму

Бріттан Мерфі, 32 роки. Акторка померла через зупинку серця, спричинену ліками, які вона приймала під час лікування пневмонії та анемії.



Бріттан Мерфі у фільмі "Місто гріхів" / Кадр із фільму

Тепер шанувальникам залишається лише переглядати фільми та серіали за їхньою участю, які свого часу принесли їм славу та любов мільйонів глядачів.