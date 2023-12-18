Скінчилось кохання: актори, які розлучились за час великої війни
Чимало сімей розпалися за час війни. Статистика показує значно більшу кількість розлучень саме від початку повномасштабного вторгнення. Як пояснюють психологи, на це дуже впливає фактор стресу, який сьогодні у всіх зашкалює.
Дехто з людей пов'язує своє розлучення з війною, а дехто вважає, що проблема в іншому. Серед тих, чиї сім'ї розвалились під час повномасштабного вторгнення також є актори. Дізнайтесь, хто потрапив у цей список у матеріалі 24 Каналу.
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Актори, які розлучились за час війни
Дмитро Ступка з дружиною Поліною
Актор Дмитро Ступка та блогерка Поліна Логунова припинили своє спільне життя після п'яти років шлюбу за ініціативою стилістки.
Вони об'єднали свої серця 11 березня 2016 року, і 25 квітня 2017 року у пари народилася донька. Майже рік тому пара разом з донькою переїхала до США. Однак, там і прийняли рішення розійтися.
Тарас Цимбалюк із дружиною Тіною
Пара провела три роки у стосунках, а рік з них – у шлюбі. Причину розлучення Цимбалюк не розкрив. Зі свого боку Тіна зазначила, що війна – це випробування для будь-якої пари, але їхня не зуміла його подолати.
Сьогодні Тарас щасливий у стосунках з іншою дівчиною, Світланою, утім, про весілля поки що не йдеться.
Костянтин Войтенко з дружиною Валентиною
Костянтин та Валентина узяли шлюб у серпні 2015 року. Разом вони виховують свою доньку Емілію, яка з'явилася на світ у грудні 2016 року.
У пари був кризовий період, про який Костянтин зізнався в ефірі популярного шоу "Танці з зірками". Після цього їм вдалось помиритись, утім, згодом Валентина оголосила про своє розлучення з Костянтином. Вона вказала, що це остаточне рішення, і вони більше не будуть разом. Також Валентина повідомила, що вже повернула собі дівоче прізвище.
Костянтин сьогодні щасливий у нових стосунках.