У велике кіно з вулиці: кому з акторів пощастило потрапити на очі агентів

У цій історії важливим є одне, опинитись у потрібному місці та у відповідний час. Так сталось із декількома популярними голлівудськими акторами, чиє життя докорінно змінилось після доленосної зустрічі.

Їхній талант дехто з кіноагентів помітив просто на вулиці і це дало квиток у життя, пише 24 Канал.

Наталі Портман

Акторка народилась в Ізраїлі, але батьки вирішили переїхати до США. Її батько займався медициною і є спеціалістом з лікування безпліддя та ендокринології. А мама – домогосподарка, але зараз працює агентом доньки.

В 11 років Наталі підробляла офіціанткою в піцерії, де її помітили агенти й запропонували стати моделлю. Спершу дівчина погодилась на пропозицію, але згодом змінила думку. Зрештою їй запропонували спробувати власні сили у кастингу на фільм "Леон". Роль дівчина отримала.

Попри стрімкий розвиток кар'єри, вона вступила в Гарвард і здобула ступінь бакалавра у галузі психології.

Наталі Портман / Фото Getty images

Шарліз Терон

Сьогодні знаменитість є володаркою Оскара, але раніше все було не так. Коли Шарліз було 19 років, вона мала у кишені всього 400 доларів і квиток в одну сторону до Лос-Анджелеса. Коли вона прийшла до банку з чеком від матері, то працівник відмовився його прийняти. Акторці довелось влаштувати скандал і саме тоді її помітив агент й дав свою візитівку. Через два роки Терон уже мала ролі у фільмах, а через дев'ять – отримала Оскар.

Шарліз Терон / Фото Getty Images

Ештон Кутчер

До старту акторської кар'єри Ештон планував стати інженером-біохіміком. Та ситуація змінилась тоді, коли його помітив модельний скаут в одному із барів. Він запропонував новому знайомому взяти участь у конкурсі талантів. І це стало його щасливим квитком.

Так актор отримав і моделінг, і кіно.

Ештон Кутчер у фільмі "Ефект метелика" / Кадр із фільму

Мігель Ерран

Зірка серіалу "Паперовий будинок" зростав у неповноцінній родині, а сам був доволі важким підлітком. Одного вечора хлопця на вулиці помітив Даніель Гусман – режисер, який шукав актора для фільму "В обмін на ніщо". Попри те, що Мігель не мав жодного досвіду в кіно, чоловіку вдалось розгледіти потенціал. І Мігеля таки затвердили на роль.

Під час зйомок хлопець почав навчатись на акторських курсах лабораторії Вільяма Лейтона, потім кілька місяців навчався у Центральному музеї Мадрида.

Мігель Ерран / Фото з інстаграму актора

Мел Гібсон

Актор супроводжував свого друга на прослуховування. Вигляд у Гібсона був такий собі, адже на його обличчі були сліди від нещодавньої бійки. Режисер розгледів у ньому "родзинку" і запропонував спробувати себе у фільмі "Шалений Макс".

Мел Гібсон у фільмі "Патріот" / Кадр із фільму

Цікаво, що Мел Гібсон повертається до "Смертельної зброї". За його словами, це найкращий сценарій із усієї франшизи.