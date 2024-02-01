5 гетеросексуальних акторів, які переконливо зіграли ролі геїв

Відомо, що актори можуть втілювати різноманітні ролі та інколи зображувати абсолютну протилежність самих себе. Чимало відомих зірок з традиційною сексуальною орієнтацією успішно втілили образи гомосексуалістів і навіть отримали престижні нагороди за свої вражаючі виступи.

Дізнайтесь в матеріалі 24 Каналу, про яких знаменитостей іде мова та у яких фільмах вони отримали такі неочікувані ролі.

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Гетеросексуальні актори, які переконливо зіграли ролі геїв

Маколей Калкін, "Клубна манія"

"Клубна манія" створена на основі книги "Кривава диско-лазня" ексцентричного автора Джеймса Сент-Джеймса. Він розповідає історію Майкла Еліга, промоутера, який швидко перетворився з простого офіціанта на легенду Нью-Йорка і, унаслідок наркотичного впливу, вбив свого друга. Наразі Еліг відбуває ув'язнення, і його злочин привернув до нього велику увагу, зробивши його майже суперзіркою. Маколей Калкін, що виконав роль Еліга, навіть зустрічався з ним, щоб краще засвоїти образ.

Ієн Сомерхолдер, "Правила сексу"

У фільмі "Правила сексу" головний герой Ієна є молодим і вельми заможним гомосексуалістом, на ім'я Пол Дентон. На одній із вечірок у нього різко з'являються почуття до гетеросексуала Шона Бейтмана і він не соромиться їх проявляти.

Джаред Лето, "Даласький клуб покупців"

У фільмі "Даласький клуб покупців" Джаред Лето зіграв роль Раяна, який є ВІЛ-позитивним чоловіком, який вдало перетворив себе на витончену і дуже худу брюнетку зі стильно вищипаними бровами та виразним почуттям гумору. Ця трансформація принесла Лето номінацію на Оскар.

Роберт Паттінсон, "Відлуння минулого"

Актор з популярної саги "Сутінки" неодноразово заявляв, що любить жінок і відмовлявся від зміни своєї сексуальної орієнтації. Він зізнався, що було складно втілити роль Сальвадора Далі у фільмі "Відлуння минулого" та вдавати з себе гея.

Для мене ж це був справжній жах. Після того, як ми відзняли цю моторошну любовну сцену на балконі в Барселоні, він сказав мені: "Слухай, у нас дуже дивна робота". Але я намагаюся ставитись до подібних речей з гумором,

– сказав Роберт Паттінсон.

Вілл Сміт, "Шість ступенів відчуження"

Однією з найвизначніших робіт Вілла Сміта стала драма "Шість ступенів відчуження", що вийшла на екрани у 1993 році. У цьому фільмі Сміт виконав роль гея-шахрая, який намагається обдурити пару білих альпіністів.

"Шість ступенів відчуження": дивіться онлайн трейлер фільму