Замовчують війну: 3 українські акторки, які живуть в Росії

Цих акторів вже важко назвати українцями, адже вони ніяк не допомагають своїй країні у складний період. Вони народилися тут і розвивали свою кар'єру, але в підсумку опинилися в Росії.

У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь про зірок, які переїхали до Росії до чи навіть під час повномасштабної війни. І, схоже, не планують повертатися.

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Галина Безрук

Галина Безрук родом з Краматорська. Вона була фіналісткою "Голосу країни", а також знялася у низці українських серіалів: "Слуга народу", "Останній москаль" і "Будиночок на щастя".



Галина Безрук / Фото з її інстаграму

Після початку повномасштабної війни акторка прийняла рішення переїхати до Росії. Очевидно, вона уникає обговорення подій в Україні, або коментує їх дуже лаконічно й абстрактно, захищаючи свою думку. Вона бере участь у російських фільмах і серіалах, працює разом з колегами-росіянами.

Я навіть не розумію, у мене немає часу кожному диванному критику пояснювати ситуацію, яка склалася в мене. Якщо трохи поворушити мізками, цілком зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є. Хто мій чоловік, хто моя дитина – якої вони національності. Я обираю родину. Я не обираю батьківщину, я обираю сім'ю. Найближчих мені людей – себе та сім'ю,

– казала Безрук.

Оксана Байрак

Акторка та режисерка народилася в Криму, але з самого початку своєї кар'єри були помітні її проросійські настрої та бажання розмивати кордони між Україною та Росією. Вона засуджувала Майдан і заявляла, що "українська армія знищує своїх людей на Донбасі".

Оксана Байрак стала жити в Росії ще після окупації Криму. Вже у час великої війни вона казала, що живе в Одесі і називала "щурами" втікачів. Та згодом, як ні в чому не бувало, почала публікувати фото з країни-агресора. Згодом стало відомо, що Байрак в Росії почала працювати над мелодрамою під псевдонімом Фрося Касьян.



Оксана Байрак любить Пітер / Фото з інстаграм-сторіз

У грудні Байрак заявляла, що вона повернулась до Одеси. Невідомо, чи правдивою були її слова й де вона перебуває зараз. Адже її особиста сторінка недоступна для користувачів з України.

Антоніна Паперна

Донька знаменитої української акторки Ольги Сумської планувала розвивати кар'єру в Росії ще до великого вторгнення. У 2015 році вона розпочала стосунки з росіянином Володимиром Ягличем.

Антоніна Паперна залишилась в країні-агресорі під час повномасштабної війни. Вона замовчує події в Україні, щоб мати можливість заробляти там і зніматися у фільмах й серіалах.



Антоніна Паперна відвідує заходи в Росії з чоловіком / Фото з телеграм-каналів

Для її матері Ольги Сумської це складна та болюча тема. Вона підкреслює, що дуже сумує за онуками, відчуває біль та каяття. Але до цього зауважувала, що її донька просто не може взяти й повернутись до України, адже у неї двоє дітей та чоловік. Все ж, наразі за Антоніну Паперну гучно промовляють її вчинки.