Не всі мріють про батьківство: 5 зіркових пар, які свідомо відмовилися від дітей

Здається, суспільство давно написало універсальний сценарій життя: кохання, весілля, діти. Але не всі готові грати за цими правилами. Деякі знаменитості чесно зізнаються: вони ніколи не хотіли ставати батьками або зрозуміли, що щасливі й без цього.

24 Канал зібрав історії п’яти відомих пар, які не бояться говорити про свій вибір. І цих акторів ви точно знаєте.

Сет Роген і Лорен Міллер Роген



Сет Роген і Лорен Міллер Роген / Фото Taylor Hill FilmMagic



Актор не приховує: відсутність дітей дала йому більше свободи та навіть допомогла побудувати успішну кар'єру. За словами Рогена, вони з дружиною просто ніколи не відчували потреби ставати батьками й абсолютно задоволені своїм життям.

Меган Маллаллі і Нік Офферман



Меган Маллаллі і Нік Офферман / Фото ColbertLateShow



Подружжя намагалося стати батьками, але цього не сталося. Зрештою вони вирішили не боротися з обставинами й прийняли, що це просто не їхня історія.

Елісон Брі і Дейв Франко



Елісон Брі і Дейв Франко / Фото AMFM Studios



Зірки жартують, що їм цілком вистачає турбот про своїх котів. До того ж акторка не приховує: діти вимагали б набагато більше часу, ніж вона готова їм віддати.

Джон Сіна і Шей Шаріатзаде



Джон Сіна і Шей Шаріатзаде / Фото Getty Images



Актор вважає, що бажання мати дітей має йти від серця. Бути хорошою людиною чи потенційно хорошим батьком – цього, на його думку, недостатньо.

Крістофер і Джорджіанн Вокен

Крістофер і Джорджіанн Вокен / Фото People



Крістофер Вокен переконаний, що без дітей зміг побудувати саме ту кар'єру, про яку мріяв. А ще з властивим йому гумором каже, що коти набагато менш вибагливі.

Раніше ми вже розповідали про акторів, котрі не спілкуються з власними дітьми.



