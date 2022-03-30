Акторка Анастасія Пустовіт розповіла, як провела два тижні в окупації: щемливе відео

Зірка "Перших ластівок" та "Кріпосної" два тижні перебувала в російські окупації у селищі Немішаєве під Києвом. Як акторка попала в окупацію і як поводили себе росіяни – читайте далі.

У соцмережі зірка також опублікувала відео, яке записала ще 3 березня. Тоді вона не мала змоги його показати. Вона повідомила, що була в заручниках її сім’я, але зараз всі живі та здорові.

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Анастасія Пустовіт розповіла, як провела два тижні в окупації

В інтерв’ю Медіа Центру у Львові Анастасія поділилася інформацією про те, як потрапила в окупацію та, разом з односельцями, організувала волонтерський штаб.

Зірка повідомила про те, що в перший день війни переїхала до батьків в Немішаєве. Це селище розташоване за 10 кілометрів від Бучі та за 13 кілометрів від Бородянки з іншої сторони.

Ми опинилися в ситуації, що наше селище знищать, якщо ми дамо супротив, або ми будемо тилом для російських військ,

– згадала вона у розмові з Медіа Центром України у Львові.

Далі Анастасія зазначила, що влаштувала у місті волонтерський штат, де забезпечувала громаду усім необхідним, адже у селищі "зникли світло та вода, зачинились магазини й не було доступу до ліків".

26 лютого у місцевому будинку культури ми організували власний волонтерський штаб, в якому ми допомагали й забезпечували громаду,

– сказала вона.

Приблизно 3 березня у них з’явилися перші поранені. За словами Анастасії, у них був лікар-анестезіолог і ветеринар. "Хлопці зашивали поранених звичайною «ліскою», яку напередодні замочили в спирті", – доповнила вона.

9 березня Анастасія опублікувала відео в інстаграмі, яке записала ще 3 березня. Там Пустовіт сказала, що у селищі гуманітарна катастрофа та вбивають мирних жителів.

"Добу ми провели в заручниках. Нас нібито не тримали, але й поставили умову "Здесь вы под защитой, а выйдете за территорию, мы за вас не отвечаем", або "если узнаем, что вы пользовались телефоном, пропадете и вы, и телефон", – написала вона.

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За словами акторки, перша колона російської техніки, яка зайшла в Немішаєве налічувала 40 одиниць.

Ми не могли покинути штаб, і тому три доби семеро людей лишались в штабі і просто чекали коли нас всіх вб’ють,

– згадала вона.

Анастасія Пустовіт згадала, як одного разу під’їхав танк, під двері будинку культури, де був штаб, і розстріляв вулицю, і будинки, які були поряд, щоби люди не чинили спротиву і не виходили.

Людей на вулицях вбивали, бо їм (росіянам, – Кіно 24) так хотілось. Люди, які надходили до нас поранені – всі звичайні селяни,

– з болем розповіла акторка.

Далі вона продовжила, що з БТРів виходили росіяни зі зброєю та алкоголем, який вони вкрали магазинах селища.

"Ми відправили волонтера на машині до бункера де перебували півтисячі людей, завантажили його їжею і водою. Росіяни помітили якийсь рух, і розстріляли його на очах у дружини та дітей. Це все трапилось біля школи, і потім вони розстріляли школу", – сказала Анастасія.

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Про російську пропаганду

За словами актриси, росіяни намагались якимось чином просувати свою пропаганду, спілкувались з їхніми жінками, давали дітям цукерки. Але у них нічого не виходило. Єдине, що вони могли зробити, то розмовляли виключно українською мовою. "Це був свого роду бунт", – зауважила вона.

Росіяни вдавали, що дуже добрі, що допомагали, але це насправді було не так, бо як тільки щось не те, вони одразу вбивали, або погрожували.

Тобто тебе "рятують", але ти не хочеш, щоб тебе "рятували" – ти будеш мертвий,

– сказала вона.

Про втечу з окупації

Як тільки з’явилося повідомлення, що з’явилися зелені коридори, сім’я Анастасії Пустовіт на свій страх і ризик почала виїжджати зі села.

Поки ми їхали, не було жодного режиму тиші. Десь стріляли, ми бачили в кюветах розстріляні автівки з написами "Діти". Ми знали, що перед нами колону розстріляли, і, коли приїхали, дізнались, що після нас теж колону розстріляли", – з болем підсумувала зірка.

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