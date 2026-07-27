Племінниця Джулії Робертс таємно вийшла заміж: на весіллі була сама голлівудська зірка
Якщо прізвище Робертс у вас автоматично асоціюється з Джулією, цього разу є привід трохи змінити фокус. Її племінниця, акторка Емма Робертс, офіційно попрощалася зі статусом нареченої та вийшла заміж за свого коханого Коді Джона.
Як пише Page Six, весілля відбулося 26 липня в Сан-Веллі (штат Айдахо). Пара була разом чотири роки, а заручини оголосила ще у 2024-му. Церемонію влаштували в родинному маєтку нареченого, запросивши лише найближчих. Серед гостей, звісно, була і Джулія Робертс із чоловіком Деніелом Модером. Родинне свято без зірки "Красуні" – це вже майже не за правилами Голлівуду.
Емми Робертс і Коді Джона оджружились / Фото BACKGRID
Весільна церемонія тривала близько 45 хвилин, хоча гостям запам'яталася не лише романтичними обітницями. Через майже 35-градусну спеку дехто рятувався від сонця під парасольками.
Найзворушливіший момент весілля
Емми Робертс івийшла заміж / Фото BACKGRID
До вівтаря Емма йшла не сама – за руку її супроводжував п'ятирічний син Роудс. Саме цей момент став одним із найемоційніших на церемонії.
Для весілля акторка обрала легку білу шифонову сукню з високим розрізом, а Коді Джон зробив ставку на безпрограшну класику – чорний смокінг.
Історія кохання Емми Робертс і Коді Джона
Емми Робертс і Коді Джона оджружились / Фото BACKGRID
Про роман пари заговорили ще у 2022 році. Тоді інсайдери розповідали, що закохані не поспішають із серйозними кроками, адже Емма насамперед думала про комфорт свого маленького сина.
Джулія Робертс на весіллі племінниці Емми Робертс / Фото BACKGRID
2024 року акторка повідомила про заручини, показавши каблучку з великим діамантом. Публікацію вона підписала з фірмовою самоіронією:
"Викладаю це сюди, поки моя мама не розповіла всім".
До стосунків із Коді Джоном Емма була у романі з Гарретом Гедлундом, від якого народила сина. Також серед її колишніх – Еван Пітерс, Алекс Петтіфер, Корд Оверстріт і Гайден Крістенсен.
Нагадаємо, нещодавно втретє одружився й зірка серіалу "Щоденники вампіра" Пол Веслі.