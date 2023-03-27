"Цьому скоро настає кінець": акторка Робін Райт зворушила відеозверненням до українців

Зірка "Форреста Гампа" та "Диво-жінки 1984" Робін Райт записала відеозвернення до українців. Актриса закликала світ допомагати Україні.

Світові зірки продовжують висловлювати солідарність з Україною. Днями в Україну приїхав Орландо Блум, який, як і Робін Райт, підтримує український народ.

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Робін Райт з Україною

Сьогодні я хочу висловити підтримку українському народові. Ви продемонстрували таку силу та стійкість протягом цього жахливого часу. Я з вами й сподіваюся, що цьому дуже скоро настане кінець,

– сказала вона.

"Дуже вдячні за теплі слова! І не можемо не радіти тому, скільки відомих на весь світ людей об’єдналися довкола України", – українці подякували за підтримку.

Робін Райт підтримала Україну: дивіться відео

Нещодавно на 48 церемонії премії Сезар французька відома артистка Жюльєт Бінош віддала шану українському народу. Вона виголосила промову, ледве стримуючи свої емоції: "Рік тому, цього дня, російська армія за наказом свого президента порушила територіальну цілісність України. Ця 48-ма церемонія Сезаря присвячена Україні та всім її жителям".