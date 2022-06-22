Акторка "Вікінгів" Кетрін Винник опублікувала тепле фото з батьком-українцем

Канадсько-американська акторка з українським корінням Кетрін Винник показала рідкісне фото з татом. Її батька звати Роман Вінницький.

Як відомо, батьки Кетрін є нащадками вихідців з України, обоє народилися в Німеччині. Саме туди у 1940-х роках їхня родина втекла від радянської влади. Згодом вони переїхали до Канади.

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Кетрін Винник показала фото з батьком

З Днем батька найвеличнішої людини, яку я знаю! Дуже люблю тебе, Тато!,

– написала зірка в інстаграмі.



Кетрін Винник з батьком / Фото з інстаграму зірки

Раніше акторка вже поширювала у сторіс своє фото з батьками, яке вона зробила на 30-річчя Незалежності України. Кетрін була у столиці в день свята.

Що відомо про походження Кетрін Винник

У 44-річної Кетрін Винник українське коріння, але росла вона в Канаді. Батьки матері Кетрін, Лесі, народилися в Галичині: бабуся – на Львівщині, а дідусь – на Тернопільщині. Леся Винницька, до речі, є членкинею Управи Конґресу Українців Канади, відділу Торонто.

Предки батька Кетрін, Романа, походять зі Старого Самбора і Борислава. Дід Володимир Винницький зголосився до лав Січових Стрільців у 16-річному віці. Прадід Кетрін Іван Винницький – поручник 1-ї Запорізької дивізії Армії УНР. Після Другої світової війни доклав зусиль до створення організації колишніх Січових Стрільців у Канаді, в якій мав поважні позиції.

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Як Кетрін Винник допомагає Україні у боротьбі з Росією

З першого дня війни зірка підтримує українців, які опинилися у жахливій новій реальності. Спершу зірка у профілі з 5,6-мільйонною аудиторією опублікувала синьо-жовтий прапор та державний гімн.

Зірка не зупинилась, тож далі продовжує писати патріотичні дописи й публікувати фото з України. "Ми – мирна країна. Ми не заслуговуємо цієї війни", – писала вона.

Також вона публікувала відео з російськими полоненими, звернення Президента України, радила до перегляду фільм "Зима у вогні". Кетрін показувала відео зі зруйнованими українськими містами, кадрами жахливої війни та дітей, які постраждали.

Пізніше Винник наважилась на серйозний крок і створила спеціальний фонд допомоги для України. Актриса розповіла, що у часи війни Росії проти України важливо перетворювати біль на дію. Саме невимовний біль за усіх українців, що постраждали та страждають у війні від російських окупантів став поштовхом до створення постійного фонду.