Вони підкорили серця мільйонів: який вигляд мають акторки "Бріджертонів" в реальному житті

Сьогодні одним із найпопулярніших серіалів на Netflix є стрічка "Бріджертони". Мабуть, уже всі прихильники цієї історії встигти подивитись першу частину третього сезону.

Другу частину варто очікувати 13 червня. А поки фанати найромантичнішої історії про кохання в очікуванні, Кіно 24 пропонує подивитись, який вигляд мають акторки "Бріджертонів" у реальному житті.

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Фібі Дайневор

Ця акторка стала справжнім діамантом першого сезону. Вона зіграла роль Дафні Бріджертон. З перших серій улюбленого серіалу ми маємо змогу спостерігати за історією її кохання, яке надихнуло мільйонів. Дивіться, який приголомшливий вигляд має Фібі Дайневор в реальному житті.

Нікола Кохлан

Нікола зіграла у серіалі роль Пенелопи. Ми знайомимось із нею ще у першому сезоні, однак у третьому дівчина переживає справжню трансформацію. Уже 13 червня ми побачимо продовження історії кохання Пенелопи та Коліна Бріджертона. А поки дивіться, як шикарно виглядає Нікола Кохлан в реальному житті.

Клаудія Джессі

Ця акторка зіграла найінтелектуальнішу леді серед усіх "Бріджертонів". Вона – гостра на язик та абсолютно інша за всіх інших дівчат, які прагнуть вийти заміж. Її героїню звати Елоїза Бріджертон і в серіалі вона грає роль набагато молодшої леді, аніж є в реальному житті.

Симон Ешлі

Ця акторка зіграла у серіалі роль харизматичної та характерної Кейт Шарми. За її історією кохання ми спостерігали у другому сезоні "Бріджертонів". Ось, який вигляд вона має в реальному житті.

Джессіка Медсен

Джессіка зіграла у "Бріджертонах" роль Кресіди Каупер. Ця леді уже декілька сезонів поспіль намагається знайти собі гідного чоловіка, однак досі не вийшла заміж. Через підлий характер її героїня не має друзів, та, можливо, у продовженні, яке нас очікує, ми побачимо певні зміни.

Ці та інші актори улюбленого серіалу уже готуються дивувати вас несподіваними поворотами подій 13 червня. Приготуйтесь до незабутнього перегляду.